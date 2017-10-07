Бригада. Россия закрывается

Правозащитники заявили о нарушениях при проведении обысков у сотрудников «Открытой России». По словам представителей Amnesty International, правоохранительные органы допустили «чрезмерное применение силы». Следователи пришли в организацию Михаила Ходорковского в четверг. Их визит был связан с «делом ЮКОСа». Обыски затронули не только офис, но и квартиры сотрудников «Открытой России». Исполнительного директора Тимура Валеева во время операции уложили лицом в пол и завели руки за спину. А бывший работник организации Николай Левшиц провел в наручниках шесть часов.

В культовом сериале «Бригада» есть такой сюжет: в прекрасный зимний день омоновцы окружают выходящих из ресторана друзей главного героя, швыряют их лицом в асфальт, а затем везут на автобусе в лес. В лесу парней заставляют рыть себе могилу и, когда те стоят в яме, прощаясь с друг другом и с жизнью, бойцы по команде старшего целятся в них из автоматов, а затем разряжают рожки поверх голов. Отстрелявшись, ОМОН оперативно покидает место операции, а физически избитые и эмоционально надломанные приятели-бандиты пешком плетутся обратно в город, пытаясь сообразить, что это было… А была это показательная порка с целью напомнить «бригадиру» Александру Белому, что ему можно, а что нельзя, и кто в городе главный.

На первый взгляд, это слабая аналогия с обысками у сотрудников «Открытой России». Но только на первый. У меня нет сомнений: для тех, кто отдавал приказ устроить демонстративно жесткий, граничащий с беспределом, «шмон» у правозащитников, «Открытая Россия» — не менее, а, скорее, более опасная группировка, чем любая ОПГ из 90-х. Михаил Ходорковский для них – куда более отрицательный герой, чем условный Саша Белый, а потому «кошмарить» его людей необходимо, и чем жестче — тем лучше. Желательно – на глазах у всей страны (неслучайно на «спецоперации» присутствовала съемочная группа РЕН, а лежащему на полу со скрученными руками Тимуру Валееву задавал вопросы корреспондент телеканала).

Люди, которые руководствуются здравым смыслом и логикой, могут сколько угодно задаваться вопросами — «Какую, к черту, опасность представляет для режима «Открытая Россия»?», «Разве не понятно, что это – демонстрация не силы, а слабости власти?», «Зачем вообще в канун юбилея нацлидера нагнетать обстановку?» Эти вопросы не имеют смысла, особенно последний. Обстановка «нагнетается» только в умах тех, кто давно состоит в открытой или тайной оппозиции Кремлю. И кто, по совету Владимира Путина, озвученному им еще шесть лет назад, давно должен бежать, цитата, «стуча копытами, в сторону моря». Про силу и слабость – вообще отдельный разговор. У меня нет статистики – но много ли моих соотечественников искренне верят, что подлинная сила – в умении признавать ошибки, способности извиниться, не трогать слабого, не оскаливать зубы и не показывать кулаки по любому поводу? С одной стороны, активные горожане приходят на митинги Навального по всей стране, опровергая ставшую мемом цифру 86%. С другой – вы знаете, каков даже среди образованных россиян процент тех, кто верит, что коварный Запад спит и видит распад и уничтожение России? И я не знаю, но подозреваю, что высокий. Уверен: большинство тех, кто смотрит телевизор и видит сюжеты об обысках в «Открытой России», либо говорят, что так им и надо, либо просто пожимают плечами: «А чего вы хотели? Что, не знаете, в какой стране живем?»

Ходорковский — оптимальный для Кремля кандидат на роль Троцкого наших дней. Я далек от того, чтобы сравнивать нынешний режим со сталинским, но пропагандистская схема складывается идеальная. Есть коварный Запад, плетущий козни с целью свалить всенародно избранную российскую власть, что в условиях нынешнего почти военного положения равнозначно уничтожению России как таковой. У коварного Запада есть не менее коварный агент — Ходорковский, которого милосердно отпустили и который, оказавшись под крылом империалистов, вероломно нарушил все договоренности и объявил крестовый поход против Кремля (то есть против Родины, поскольку теперь это все синонимы).

Когда есть скрывающийся на Западе агент мировой закулисы, всех, кто так или иначе критикует партию и правительство, можно в свою очередь назвать его агентами и приспешниками. Всех, кого захочется — от назойливого Навального до дальнобойщиков, бастующих учителей и подающих голос «мелких лавочников». Да что там, враг народа может объявиться даже среди высокопоставленных «своих», от участия в новом «троцкистском заговоре» не застрахован никто — ни губернатор, ни министр, ни глава естественной монополии.

Ходорковский — не Троцкий, Путин — не Сталин, нынешняя Россия — не СССР 30-х, да и мир вокруг другой. Но история, как известно, любит повторяться в разных формах. А схемы разводки не меняются тысячелетиями. Потому что работают. Чем ближе президентская кампания, тем чаще мы будем становиться свидетелями новых обысков и разоблачений. Будьте готовы.

Источник – Станислав Кучер, Коммерсант.FM