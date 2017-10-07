В Москве из-за звонков о минировании – массовые эвакуации

В Москве из-за анонимных звонков о минировании объектов из 260 зданий были эвакуированы почти 160 тыс. человек

Эвакуация затронула более 50 госучреждений, почти 70 школ, более 40 торгово-развлекательных центров, все московские вокзалы, более 60 мест массового скопления людей, около 15 больниц и поликлиник.

“Звонки поступали с 11:00 (6 октября, – ред.) до глубокой ночи. Эвакуация коснулась около 260 городских объектов”, – отметил источник.

“Ни один анонимный сигнал не подтвердился. Возбуждены уголовные дела”, – добавил источник.

Ранее, в Москве в различные учреждения поступали звонки с сообщениями о минировании.

Напомним, волна массовых эвакуаций из-за анонимных звонков о бомбах продолжается в России почти месяц. 5 октября ФСБ объявила, что организаторы звонков установлены. По данным спецслужбы, это четыре россиянина, которые находятся за рубежом. О мотивах преступников в ФСБ ничего не сообщили.

Примечательно, ранее в России были убеждены, что анонимные звонки о минировании поступают из Украины.

Источник – 112 uа