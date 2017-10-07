Держитесь там. Россияне в период экономического кризиса

Россияне наращивают долги быстрее, чем доходы. Средняя задолженность на душу населения в России по итогам первого полугодия этого года составила 150 тысяч руб, а доходы — 30,6 тысяч руб, отмечают аналитики. При этом в богатых регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург, копить долги россиян заставляет стремление к «красивой жизни», а в бедных — низкие зарплаты.

Наиболее высокими темпами уровень бедности населения растет в Северокавказском, Сибирском и Уральском федеральных округах. В Сибирском федеральном округе долговая нагрузка заемщиков самая высокая –долг почти в семь раз превышает доходы, говорится в обзоре МФО «Домашние деньги», посвященному результатам первого полугодия этого года (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

В бедных регионах люди берут деньги до зарплаты, в то же время высокая закредитованность населения на Дальнем Востоке, Урале, в Москве Санкт-Петербурге «наглядно демонстрирует, что в России развивается американская модель потребительского поведения».

Люди, имеющие в своем распоряжении большее количество денег, склонны тратить еще больше (в том числе на предметы роскоши), для чего прибегают к использованию кредитных ресурсов, отмечается в исследовании.

Согласно статистике, в Москве средний долг на одного человека составляет 170 тысяч рублей, а доходы — выше 50 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге доходы около 40 тысяч рублей, а долг чуть выше, чем в Москве. В ДФО 35 и 160 тысяч рублей. Таким образом, соотношение долга к доходам (показатель DTI, рассчитывается по специальной формуле) в Москве составляет 3,2, в Санкт-Петербурге — 4,7, в ДФО — 4,9.

В Москве показатель DTI по сравнению с первым полугодием прошлого года не вырос, а в Санкт-Петербурге и ДФО увеличился на 9% и 4%.

Стоит также отметить, что несмотря на рост доходов, средний остаток свободных средств у москвичей, санкт-петербуржцев и жителей Дальнего Востока снизился с 14,9 до 12,7 тысяч рублей, с 11,2 до 8,1 тысяч рублей и с 10,4 до 10 тысяч рублей в месяц соответственно.

В среднем же по России остаток денежных средств у населения составляет 7,5 тысяч рублей в месяц, а DTI равен 5,1. Средний долг на душу населения в России по итогам первого полугодия этого года составил около 150 тысяч рублей, увеличившись на 5%. При этом средние доходы россиян составили 30, 6 тысяч рублей. Они выросли всего на 0,9%. Таким образом, долги россиян растут гораздо быстрее доходов.

Хуже всего ситуация в России с точки зрения соотношения долгов к доходам в Сибирском федеральном округе (СФО). Здесь этот показатель составляет 6,9.

В регионе одни из наиболее низких доходов населения (около 25 тысяч рублей в месяц) и высокий уровень бедности (21%), а средний размер долга на человека около 150 тысяч рублей.

«Людям трудно делать накопления и, в случае задержек зарплаты или при необходимости совершения каких-либо крупных расходов, им приходится обращаться к привлечению заемных средств», — отмечается в обзоре.

Количество людей с анализируемой американской моделью потребления действительно уже существенно в России, однако все же эта модель недостаточно распространена в России из-за невысокой доли среднего класса, комментирует ситуацию заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Кредиты мотивируют людей больше зарабатывать, говорят банкиры. Как отметили «Газете.Ru» в Росевробанке, те, кто берут ипотеку, начинают в течение года зарабатывать больше на 20-30%, поскольку стремятся досрочно погасить кредит.

Однако не всем россиянам везет и удается увеличить свои заработки из-за стремления к роскошной жизни и роста размеров взятых кредитов.

По данным Объединенного кредитное бюро (ОКБ), в первом полугодии этого года около 8 млн россиян были потенциальными банкротами. По мнению ОКБ, потенциальные банкроты — это граждане, имеющие долг более 500 000 рублей и просрочки платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

Таких людей на конец первого полугодия 2017 году в ОКБ насчитали на 660 тысяч человек. «Также еще около 7,1 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться правом банкротства для облегчения своего финансового положения», — говорилось в сообщении ОКБ.

По оценке рейтингового агентства Fitch, основанной на данных Национального бюро кредитных историй, доля «перекредитованных» в России заемщиков (взяли 3 кредита и более) составляет 8%. При этом, как отмечает агентство, некоторые банки выдают необеспеченные кредиты на 7 лет, что близко к ипотеке и может привести к росту кредитных рисков россиян в будущем.

Но многие россияне не считают задержку с выплатами по кредитам большой проблемой. По данным опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ, треть россиян за последний год выплачивали кредиты, при этом 38% заемщиков считают, что небольшие просрочки платежей не страшны. Невозврат кредита сегодня считают допустимым 26% россиян. Почти половина опрошенных готовы оправдать неплательщика, если причиной тому послужили внезапно возникшие обстоятельства (например, экономический кризис или болезнь).

Депутаты и Центробанк давно озабочены проблемой закредитованности россиян. В частности, они хотят ограничить предельный размер долга по займам в микрофинансовых организациях полуторакратным размером, а также обяжут банки прописывать полную стоимость кредита (ПСК) большими буквами на первой странице договора.

Впрочем, как пишут в агентстве Fitch, ограничения по ПСК можно обойти, поскольку там часто не учитываются некоторые платежи (страховки, штрафы, комиссии за снятие). По мнению Fitch, стоило бы ограничить процент долга к доходам. Ранее представили Центробанка говорили, что изучают мировую практику и планируют прописать ограничение максимального долга к доходам заемщика.

Как заявил «Газете.Ru» глава финкомитета Госдумы Анатолий Аксаков, возможно, что после принятия изменений в закон о потребкредитовании прописывать ограничение максимального долга к доходам населения не придется. Сумма полной стоимости кредита на первой страниц будет остужать пыл россиян.

Если этого не произойдет, то можно будет на уровне банковской ассоциации «Россия» ввести рекомендации не выдавать кредиты, если сумма ежемесячных выплат для заемщика будет превышать 50% дохода.

Поправки в действующее законодательство Госдума планирует рассмотреть в осеннюю сессию. Вероятно, что это произойдет уже в октябре.

Источник – Наталия Еремина, “Газета.Ру”