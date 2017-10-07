Где нацлидер, там и культ личности

7 октября исполняется 65 лет президенту России Владимиру Путину. По тому, как страна готовится отмечать день рождения национального лидера, во многом можно судить об уровне ее политической культуры и атмосфере общественной жизни.

В таких странах, как Северная Корея и Туркмения, дни рождения вождей — официальные национальные праздники. В России 7 октября, день рождения Владимира Путина, — формально вполне обычный день. И все-таки уже не совсем обычный. Особенно если дата круглая или полукруглая, как в этом году. И это вовсе не инициатива Кремля.

У нас культ личности вождя идет снизу — так сказать, «на всякий случай».

Местные элиты то ли в надежде заслужить благосклонность национального лидера, то ли по старой советской иерархической привычке сами придумывают всевозможные способы политического прогиба. В надежде, что он будет засчитан. Или просто так, по инерции.

Известный российский политолог Валерий Соловей опубликовал в своем фейсбуке «типичную программу праздничных мероприятий» 7 октября. Все идеи родились в регионах. И некоторые пункты, к сожалению, выглядят вполне по-северокорейски. Как, например, «проведение молодежного флешмоба с исполнением песни Тимати «Мой лучший друг — президент Путин»…

Дальше — проведение спортивных соревнований по видам спорта, любимых президентом (дзюдо, хоккей)… Высадка праздничной аллеи президента (65 саженцев)… Масштабное праздничное граффити и/или праздничная открытка, создаваемая участниками в ходе флешмоба… Демонстрация в кинотеатре фильма режиссера Стоуна о президенте Путине (аудитория — школьники старших классов). Участие в праздничной телеэстафете от региона к региону….

В Сызрани участники местной театральной студии «Сказка» намерены провести массовую акцию, которую придумал руководитель студии Георгий Катков. Они пройдутся по улицам Сызрани с флагами РФ, цветными лентами, а, главное, под песню Каткова с такими словами: «Любимый Путин, желаем вам сил! Владимир Путин, чтоб долго он жил!, Любимый Путин, желаем побед! Владимир Путин — страна не знает бед!»

Люди с чувством юмора сочли бы это за троллинг. Но в данном случае все, очевидно, на полном серьезе.

Три Telegram-канала организуют в Москве выставку «Путин — мем». Об этом в Telegram сообщили сами каналы-устроители мероприятия — «Ельцин-центр», Sgt. Pepe и «Подросток злой». Там покажут 50 отобранных мемов разных лет про российского президента, представят поэму о Путине и образе будущего России, а также футболки, на которых изображение Путина стилизовано под живописные манеры разных художников. Футболки с Путиным в разных видах, но преимущественно обыгрывающие, мягко говоря, неоднозначный с моральной точки зрения мем «вежливые люди», стали особенно популярны после «крымской весны».

В Барнауле, на площади Ленина (где же еще?) 90 студентов трех алтайских вузов обещают выстроиться… в форме поздравления в честь дня рождения Путина. Что это за форма такая (видимо как раз то, что написал политолог Соловей), не сообщается. Но содержание от этого не меняется.

Обычно в таких случаях говорят: «зачем нам враги с такими друзьями».

Нетривиальными подарками день рождения Путина отмечали в России и раньше. В 2002 году, например, петербургские кулинары испекли к 50-летию Путина гигантский торт в виде Константиновского дворца. Правда, в итоге он попал не на президентский стол, а в детский сад (и это правильно!)

7 октября 2006 года 60 тысяч жителей Грозного на площади Ахмата Кадырова взялись за руки и спели в честь президента государственный гимн. А в 2015-м в этот день в Чечне на стадионе «Ахмат-арена» растянули баннер размером с футбольное поле — с портретом Путина и надписью «Самый лучший президент».

Понятно, что президент России за фактически 17 лет правления не мог не стать брендом — и для водки, и для футболок, и для интернет-мемов.

Запретить людям, в том числе чиновникам, публично выражать свою любовь к нему в день рождения Путин тоже не может и не обязан. Публично требовать вообще никак не поздравлять себя — тоже как-то странно. Но эти выдумки региональных руководителей, скорее, дают обратный эффект, оказывая медвежью услугу не столько даже главе государства, сколько всей нашей стране. Мы, конечно, немного отстали от мира в модернизации, но все-таки еще не скатились в мракобесную часть средневековья.

Невозможно себе представить массовые акции почитания любого президента США в день его рождения. И даже в монархиях, где формальные правители пожизненны официально, песня «Моя лучшая подруга — королева Елизавета II» в день ее рождения вроде не звучит.

При этом планы самого президента на день рождения — вполне человеческие, а не «вождистские». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Путина запланирована «целая вереница» телефонных переговоров, а днем – оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Песков напомнил, что чаще всего президент России празднует день рождения с близкими, а иногда — с коллегами по работе.

Конечно, можно предположить, что этот низовой культ личности инспирирован в том числе массовыми отставками губернаторов и общей атмосферой в стране, когда от людей начинают требовать публичных проявлений лояльности — простого молчаливого согласия с любыми действиями начальства уже недостаточно. Вот губернаторы и стремятся засвидетельствовать свою лояльность не только на словах, но и с помощью праздничных флешмобов. Но при этом добиваются ровно обратного эффекта — вряд ли президенту будет приятно в день рождения получить поздравления в стиле эпохи правления Брежнева, когда «дорогого Леонида Ильича» стремилась (якобы) поздравить вся страна, за глаза рассказывая анекдоты о нарастающем кризисе системы.

Тем более, что в отличие от брежневских времен, день рождения президента решили использовать в своих целях не только лояльные чиновники, но и оппозиционеры. На 7 октября заблаговременно посаженный еще в начале этой недели на 20 суток Алексей Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста более чем в 80 городах страны. Федеральные телеканалы про это наверняка ничего не покажут и не расскажут. Но новости в стране сегодня распространяются не только из Останкино.

Именно зазор между казенной лояльностью напоказ и истинным отношением значительной части людей к власти может оказаться самым опасным для стабильности в стране.

Любой человек может и имеет несомненное право пожелать президенту своей страны счастья и здоровья. Но искренне и по собственному желанию. А устраивать казенные региональные флешмобы из чистой лести — значит, в том числе, вредить тому, кого вы хотите таким образом поздравить.

День рождения президента в России — любого, не только Путина — должен максимально походить на обычный праздник обычного частного человека. Так будет лучше и для страны, и для народа, и для самого виновника торжества.

Источник – “Газета.Ру”