Касперский надеется участвовать в слушаниях Конгресса США

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский выразил надежду на то, что сможет лично принять участие в слушаниях Конгресса США 25 октября.

«Жду информации от комитета, надеюсь принять участие и ответить на вопросы напрямую», — заявил Касперский.

Решение о проведении слушания было назначено после сообщения о краже секретных данных у одного из сотрудников Агентства национальной безопасности (АНБ). По информации СМИ, данные могли быть украдены хакерами при помощи антивирусных программ «Лаборатории Касперского».

Ранее сообщалось, что Конгресс назначил новое слушание по делу о краже данных.

Источник – РИА Новости