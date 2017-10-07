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Новости

Касперский надеется участвовать в слушаниях Конгресса США

РИА Новости
07 октября 2017

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский выразил надежду на то, что сможет лично принять участие в слушаниях Конгресса США 25 октября. 

«Жду информации от комитета, надеюсь принять участие и ответить на вопросы напрямую», — заявил Касперский. 

Решение о проведении слушания было назначено после сообщения о краже секретных данных у одного из сотрудников Агентства национальной безопасности (АНБ). По информации СМИ, данные могли быть украдены хакерами при помощи антивирусных программ «Лаборатории Касперского».

Ранее сообщалось, что Конгресс назначил новое слушание по делу о краже данных.

Источник – РИА Новости

Tags: Касперский, Конгресс, слушания

© Гуляй Поле

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