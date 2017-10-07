Третья фаза деградации России

«А нас-то за что?!» — вопрошают прозревшие трубадуры народной воли перед тем, как застрелиться, залезть в петлю, эмигрировать или уйти по этапу. Да вот как раз за это. Если мозгов не хватает, хотя бы совесть надо иметь. Не гнать восторженную дешевку, не звать Русь к топору и не кроиться кастетом миру в череп. Это, простите за пафос, интеллектуальное извращение. Вон г-н Учитель всеми фибрами души поднимался, поднимался с колен — и на тебе! Блаженная Наталья, которую достала со дна волна крымнашистских восторгов, учит его азам духовности.

«Цыганы шумною толпою толкают жопой паровоз…»

Венедикт Ерофеев

Вот мина пролетела, и товарищ генерал. Ага. Сцепим зубы, поиграем желваками: это все США с ихними двойными стандартами. Ничего, дайте срок, бабы новых генералов народят. Тогда за все ответите!

Удальцова с Лимоновым замели в процессе классовой борьбы. Удальцов до уикенда брошен в застенок. Объявил голодовку — как Рузвельт в Разливе. Старика Лимонова пожалели и отпустили домой к золотой рыбке. Он, даже не заглянув в разбитое корыто, сразу ребром ставит вопрос о выходе из ООН. Ну, раз сам Лимонов, делать нечего: придется выходить. ООН трепещет в ожидании. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС. Тут примчались санитары…

…о чем бишь я? Сказать одним словом — о маразме. Сказать двумя — о реставрации совка. Тремя — об очередном цикле деградации.

Суровый Пиманов вывел на экраны «Крым» на поводке из георгиевской ленточки. Снайперски выверенная нарезка/расфасовка из чистых рук, горячих сердец и холодных голов. Кстати, в Краснодаре нейтрализовали семью каннибалов. У этих никаких голодовок. Им что Крым, что ООН. По уши погрузились в стихию потребительства. Семья, известно, ячейка общества. Хищнический либерализм, чего вы хотите.

Иван Охлобыстин объясняет, что, раз Путин правит Россией, значит, правит всем миром. Спасибо, а то мы как-то не задумывались.

Блогер Горный критикует доклад Верховного комиссариата ООН про Крым (опять ООН!): «Прочитав этот доклад, у меня сложилось четкое ощущение заказухи». Не знаю, как у вас, а у меня, даже не дочитав Горного, сложилось четкое ощущение безграмотности. У Лимонова хоть гематома в голове, а этот, видно, просто по-русски не умеет. Тоже примета времени: вскрыть заговор мирового империализма легче, чем постичь тайны деепричастного оборота.

Еще один борец с русофобией, г-н Калинин из Липецкой области, взялся лечить доверенное лицо президента Путина, режиссера А. Учителя. Ежели режиссеру, допустим, дозволено сымать кино за народные деньги, отчего же народу (который лидер «Православного государства» скромно олицетворяет) не дозволено переломать режиссеру ноги? Обратно двойные стандарты! Г-н Калинин своим духовно-уголовным слухом точно уловил зов времени. И вместе с краснодарским семейством нашел свое место в общем строю. Но тут опять примчались санитары. Хватит ли их на всех?

Честно сказать, уловить зов нетрудно: достаточно включить телевизор. Неодолимая сила кроется в классовой (точнее, культурной) близости подонков, заливающих помои в голову населения, и подонков, справедливо воспринимающих это как сигнал к выходу на орбиту. Народ здесь не виноват – подонки (в свое время их именовали звучным термином «люмпен-пролетариат») есть в любой нации. Хоть в немецкой, хоть в итальянской. Функция культуры заключается в том, чтобы сдерживать их духовные порывы и не позволять сапожнику судить живопись выше сапога. Если культура отказывается выполнять свою функцию, глупо предъявлять претензии к населению и обзывать его «быдлом», «анчоусами», «ватой» и т.п. Это беспомощная и нечестная позиция.

Выделяются три фазы деградации. Сначала деятели культуры из соображений революционного романтизма, желания стать в строй и подняться с колен звонко выкликают демонов из тьмы. Это позиция ярких Блока, Есенина, Маяковского. А до них Некрасова и Льва Толстого, с барским мазохизмом кланявшихся «простому народу» в самые онучи. Пушкин, заметьте, себе такого не позволял. Он знал свое место в народе, честно выполнял лидерский долг и никогда не оскорблял народ словечком «простой». Опрощение вошло в моду позже.

Вторая фаза деградации начинается, когда революционных романтиков пожирают менее одаренные, но более ушлые и плодовитые особи, точнее уловившие зов времени и спешащие сделать карьеру при вожде. Площадку занимают типажи вроде Максима Горького, Демьяна Бедного, Михаила Голодного или Игната Простого. На третьей фазе окрепшее и налившееся соком варварство с хрустом пожирает и тех, и других, наслаждаясь ничем не ограниченным насилием. Это уже закат цивилизации. Вот как раз в октябре будем праздновать столетний юбилей.

«А нас-то за что?!» — вопрошают прозревшие трубадуры народной воли перед тем, как застрелиться, залезть в петлю, эмигрировать или уйти по этапу. Да вот как раз за это. Если мозгов не хватает, хотя бы совесть надо иметь. Не гнать восторженную дешевку, не звать Русь к топору и не кроиться кастетом миру в череп. Это, простите за пафос, интеллектуальное извращение. Вон г-н Учитель всеми фибрами души поднимался, поднимался с колен — и на тебе! Блаженная Наталья, которую достала со дна волна крымнашистских восторгов, учит его азам духовности. Кстати, кино его, по моему скромному разумению, такая же лубочная халтура, как у г-на Пиманова. И примерно за те же деньги. 400 млн руб. — чуть меньше, чем по трояку с каждого из 145 млн граждан РФ. Курочка по зернышку клюет, а весь двор с его культурными запросами удовлетворяет. Еще длится вторая фаза. Но на подходе третья, когда люди утрачивают навыки пользования алфавитом.

А иначе никак. Умный и благородный г-н Мединский учит нас понимать исторический процесс. Воцерковленный г-н Чуров, надев золоченый стихарь, в свободное от электоральных манипуляций время сеет разумное, доброе, вечное. Носитель православного духа, чо. Не хуже Милонова или доктора Онищенко, который, в зависимости от начальственного перста, то видит в молдавских винах тяжелые металлы, то не видит. Г-жа Поклонская мироточит очередями, как пулеметчица Анка. Профессионально-жаргонное «госизмена» она пишет раздельно. Общепринятое «навстречу» тоже. В смысле: «поднадзорный орган пошел на встречу». Вкусив елей ее страниц, складывается четкое ощущение, что депутаты Мизулина и Яровая уже отошли, как разгонные блоки межконтинентальной ракеты. Включается следующая ступень упадка. Третья фаза, боеголовки готовы к выходу. Здравствуй, племя младое, одичалое! Куда там божьим людям из православного корпуса «Наших» со святой девой Катей Муму.

Источник – Дмитрий Орешкин, “ЕЖ”