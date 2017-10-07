Холдинг “Вести” может лишиться помещений

Сотрудники редакции газеты Вести, Радио Вести, сайтов vesti-ukr.com и ubr.ua лишатся арендуемых помещений

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

“Я рад, что издание Вести теперь должно будет обратиться к национальному агентству по управлению активами и продолжить или заключить с государством соглашение об использовании помещений трех этажей ТРЦ Гулливер”, – сказал он.

Матиос подчеркнул, что это не попытка повлиять на политику издания.

В самом издании называют происходящее экономическими инструментами давления.

Напомним, вечером 22 июня Киеве был задержан главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва по обвинению в вымогательстве. По версии следствия Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика – народного депутата Дмитрия Линько.

ГПУ опубликовала видеозаписи разговоров Гужвы на эту тему.

24 июня суд арестовал Игоря Гужву с залогом в 544 тыс. грн. Залог за Гужву внесла его заместитель Светлана Крюкова.

Источник – Корреспондент.