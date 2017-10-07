Украина “забила” на Россию

У северных корейцев есть своя единственная скрепа – это война, точно как атомная бомба в России. Корейцы живут войной, они считают, что война и не закончится до полной победы идей чучхе над американским империализмом, и во имя этой цели они готовы угробить весь свой народ. Большие умы мировой политики решают, что делать с этой Кореей, пока побеждает такая точка зрения: делать не нужно ничего – нужно просто отойти в сторону.

Нежные лучи солнца касаются строгих башен Кремля… Если вы удивитесь такому вычурному началу, то не беспокойтесь – я в конце все объясню. Вообще, для кого-то эта публикация, возможно, будет откровением, для кого-то – поводом для злости, но в ней правда. И звучит эта правда так: Украина и украинцы “забили” на Россию. И когда употребляю это слово “забили”, то вы вместо этого слова можете поставить любой неакадемический синоним. Любой!

Когда-нибудь история российско-украинского расставания отдалится во времени от эмоций, от предательства и жертв, и какой-то историк напишет толстую книгу, где шаг за шагом исследует, как Россия выжигала из Украины любовь и нежность к себе. А она была, эта любовь и нежность. Он опишет, как кусок земли оказался важнее совместной истории и борьбы в полтысячи лет. Как отцы и матери России отправляли своих детей воевать в Донбасс, а потом соглашались – за небольшие деньги – чтобы их убитых детей хоронили в безымянных могилах. Как огромное достойное российское общество, наполненное прекрасными щедрыми людьми, которые и сирого пригреют, и собаку на мороз не выгонят, быстренько согласилось с тезисом “было ваше – стало наше”, и теперь ни один кандидат в президенты даже и не пикнет, что Крым и Донбасс надо вернуть – это, извините, не электорально.

Когда-нибудь этот умник-ученый откроет великую тайну русского народа, который в XXI веке, держа в руках новейший айфон, покорно соглашается на санкции, стагнацию экономики и раздавленные трактором французские сыры. Когда-нибудь этот ученый опишет невероятный феномен единственной российской скрепы – атомной бомбы. И не надо лгать, что есть какая-то вторая скрепа, ибо если бы была вторая, то она объединяла бы этот дикий набор территорий. Но нет никакой другой скрепы, а есть бомба, она же – сила, она же – право на насилие над кем угодно, потому что “нам за это ничего не сделают”. Все существует только для плясок вокруг этой бомбы – для нее снова принимают в пионеры, оправдывают Сталина, проводят учения, ставят памятники людоеду Ивану Грозному и изобретателю автомата, этот автомат не конструировавшему.

В этой книге будет описан феномен российского телевидения, где после трех лет агрессивной политики во всех вечерних полит-ток-шоу только одна тема – Украина. И русский политолог орет на заезжего украинца: “Пройдет несколько месяцев, и вам надо будет успеть добежать до канадской границы!”, а ведущий авторитетно заявляет: “Исламское государство по идеологии – это Украина. Батальоны “Исламского государства” отдыхали в Крыму, пока Крым не вернулся в родную гавань”. Но, главное, в этой книге будет открыта самая главная русская тайна: почему великий народ не требует от своей жалкой власти великого будущего. А это самая большая тайна в мире.

Так вот, Украина на это все “забила”! Как несчастная жена, которую избил муж и, забрав ее вещи, ушел из дому, Украина пострадала-пострадала, поплакала-поплакала и… решила жить дальше, но уже без мужа. Она порвала и бросила в мусор все его фотографии, туда же полетели забытые им вещи. Она нашла в себе силы ходить на работу и воспитывать детей. А через три года этого мужа как будто и не было в ее жизни и памяти. Так и Украина: в ее городах исчезли улицы, напоминающие о России, о героях революций, репрессий всех времен и ее бомбе; по телевизору не показывают сериалы, прославляющие братву, ВОХР и справедливых ментов; сюда едут только те люди, которые не нарушают ее законов. Конечно, Украина вполне понимает, что она не центр туристической вселенной. Просто на ее территории не должно быть представителей вот этого вохровского духа насилия и вседозволенности.

Оказалось, что все, чем жила Украина, ощущая себя провинцией, а Россию метрополией, несущей свет, культуру и знания, – все это можно забыть и начать сначала, ибо свет погас, а “брат” показал, как можно “культурно” отобрать твою землю, а потом лгать и убивать твоих граждан. Можно начать все сначала, ощутив себя нормальной страной. Оказалось, что обойтись без российского контекста в своей ежедневной жизни очень просто: появились свои писатели, артисты, властители дум и светские львицы. По телевидению говорят о России лишь в связи с войной, либо если там издеваются над оппозицией. А так – интересует все свое. Интересует, когда будет лучшая жизнь, кто может стать новым президентом, когда проведут дороги и повысят зарплаты. Все эти вопросы, понятно, не предусматривают существования в голове у украинца России.

Россия исчезла с радаров, особенно для молодого поколения, которое не планирует бывать в России, учиться там и работать. Есть огромная Европа, есть английский язык, а для “черной” работы есть Польша, которая принимает любое количество сезонных рабочих. В общем, Россия исчезла из Украины. Как из культурного и бытового контекста, так и из мыслей и из голов. Она, Россия, еще мучает Украину в Донбассе, но когда-то и оттуда уйдет.

Ну, и теперь – о первой фразе этого текста. Он вполне в духе Северной Кореи. Северные корейцы, как известно, живут в придуманной их руководством реальности, точно так же как и Россия. Подданным Ким Чен Ына показали по телевизору, как они выиграли чемпионат мира по футболу, как высадились на Луну и вернулись, как облетели Солнце и выжили. Недавно им показали, как их смелая ракета поразила американский авианосец. У северных корейцев есть своя единственная скрепа – это война, точно как атомная бомба в России. Корейцы живут войной, они считают, что война и не закончится до полной победы идей чучхе над американским империализмом, и во имя этой цели они готовы угробить весь свой народ. Большие умы мировой политики решают, что делать с этой Кореей, пока побеждает такая точка зрения: делать не нужно ничего – нужно просто отойти в сторону. Так и с Россией – Украина отошла в сторону и пошла своей дорогой.

Безусловно, каждое утро нежные лучи солнца касаются строгих башен Кремля. Но Украина “забила” на эти башни. Они ее больше не интересуют.

Источник – Матвей Ганапольский, “Радио Свобода”