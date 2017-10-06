Очередной шпион задержан в Одесской области

В пятницу в 10.45 вблизи воинской части Вооруженных Сил Украины в Одесской области задержали подозрительного мужчину.

“Предварительно установлено, что гражданин Ф. является уроженцем Закарпатской области. При себе мужчина имел загранпаспорт и сим-карту российского мобильного оператора, зарегистрированную в г. Калининград, РФ. По учетным данным он в последнее время неоднократно пересекал государственную границу Украины”, – сообщает Генштаб ВСУ.

Задержанного передали Службе безопасности Украины.

Источник – L.b.ua