Официальный Будапешт не планирует срывать продление санкций против РФ, несмотря на конфликт с Киевом из-за закона об образовании. Венгрия не хочет нарушать единство Евросоюза вопросу мероприятий против страны-агрессора, который рассмотрят уже в этом декабре.

«Санкции – это отдельный вопрос. Мы не раз подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, а также Евросоюзом и Евразийским союзом строились более прагматично и опирались на взаимное доверие. Но в то же время мы не раз подчеркивали и то, что хотя мы и не считаем санкции, скажем так, успешными, мы не станем подрывать европейское единство – ведь в нем сила Евросоюза», – заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто в интервью российскому «Коммерсанту».

Он также подчеркнул, что пока закон об образовании сохраняет силу, Венгрия всё ещё не собирается поддерживать ни одной украинской инициативы и ни одного важного для нашей страны вопроса в международных организациях. Однако санкции против РФ, по словам Сиярто – это отдельный вопрос.

Источник – “Коммерсант”