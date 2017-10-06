Порошенко назвал противников законов об ОРДЛО пособниками России

У некоторых, по мнению Порошенко, из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах – торчат кокошники.

Президент Петр Порошенко выступил с обращением накануне голосованием в Верховной Раде за его законопроекты по оккупированному Донбассу.

Он начал свое выступление с заверения, что вернет оккупированную территорию в состав Украины, после чего назвал тех, что не воспринимает его шагов на этом пути, «политиканами». Они, по мнению Порошенко, на самом деле навязывают стране курс на отказ от оккупированных территорий.

«Кроме того, их действия провоцируют напряжение в отношениях с нашими ключевыми союзниками. Создают угрозу, что мы с вами останемся с агрессором один на один, без поддержки мирового сообщества. В голове просто не укладывается то, что мы видели вчера и сегодня в Верховной Раде. Бывшие партнеры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосования … И за что? За то, чтобы законом признать Россию агрессором, а ее войска – оккупантами! Как призыв «кто не скачет», так подпрыгивают выше всех. А как доходит до голосования за очевидный украинский интерес – как будто порчу навели. А у некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах – торчат кокошники», – возмутился президент.

После этого президент дал характеристики двум своим законопроектам по Донбассу.

В частности, закон о деоккупации, по мнению президента, усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия и позицию Киева в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе.

«Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории – включая временно неподконтрольный нам участок российско-украинской границы», – пояснил Порошенко.

Говоря о законопроекте, который на один год продлил старый закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, он напомнил, что выполнение закона жестко обусловлено рядом требований к России. По словам Порошенко, принятие закона подтверждает репутацию Украины как страны, которая с ответственностью относится к Минскии договоренностям. Это позволяет каждый раз продлевать санкции против России, страны-нарушителя соглашений, добавил президент.

Также Порошенко заявил, что Россия была бы очень рада провалу голосования по этому закону.

«Почему? Потому что это развязало бы им руки на линии соприкосновения и помогло бы сбросить бремя санкций. И ответственное голосования большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам – усилить международное давление на Россию», – заключил он.

В пятницу, позже, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о деоккупации и в целом – закон о продлении особого статуса.

Источник – “Левый Берег“