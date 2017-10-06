Вандала, разбившего мемориал Героев Небесной сотни, арестовали

В пятницу, 6 октября, вандала, разбившего накануне памятник Героям Небесной сотни в Киеве, арестовали с правом внесения залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 320 тыс. грн залога», − сказала Максимец.

Мужчине уже вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал сайт «ГП», в центре Киева, в четверг, 6 октября, был разбит мемориал Героям Небесной сотни. Вандал, сделавший это, заявил, что погибшие на Майдане виноваты в войне на Донбассе. Он был сразу задержан полицией. Позднее оказалось, что он – уроженец Луганской области, специально для этой акции приехал из оккупированного Севастополя.

Источник – «Украинская правда»