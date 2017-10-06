В Киеве зафиксировано повышение концентрации радиоизотопа

Измерительные комплексы Украины и стран ЕС зафиксировали в воздухе повышения радиоизотопа Рутения-106.

Последние несколько дней в воздухе измерительными комплексами АЭС Украины АСКРО (Автоматическая система контроля радиационной обстановки), Украинский гидрометеорологического центра и специализированными подразделениями радиационного мониторинга в Швейцарии, Польши, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Франции было зарегистрировано радиоизотопов Рутения “Рутений-106» в виде аэрозоля.

Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности Украины (ГНТЦ ЯРБ), текст сообщения которого есть в распоряжении ГП.

Концентрация в г. Киев составляет 1-2,2 мБк / м3. Допустимая концентрация данного изотопа составляет 500 мБк / м3. Таким образом, концентрация Рутения-106 в Киеве существенно ниже допустимого уровня, хотя при нормальных условиях данный изотоп не фиксируется вообще.

По оценкам, рост концентрации изотопа радионуклида произошло в первых числах октября. Рутений-106 используется в медицинской отрасли при лечении онкозаболеваний глаз. Также этот изотоп применяют в качестве эталонного источника при поверке приборов радиационного контроля и в топливных элементах спутников.

По своей радиотоксичности Рутений-106 находится в одном ряду с Цезием-137.

“На сегодня, можно утверждать, что событие не связано с работой АЭС Украины, поскольку при любом радиационном выбросе на энергоблоках АЭС, в окружающей среде, регистрировались бы, в первую очередь, радиоизотопы йода, цезия и радиоактивных инертных газов, пока не фиксируется”, – заявляют в ГНТЦ ЯРБ.

На сегодняшний день, ситуацию можно назвать “контролируемой, но такой, что требует проведения широкомасштабных исследований по привлечением специализированных подразделений радиационной безопасности”.

По мнению экспертов Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, влияние на здоровье украинцев данного инцидента можно считать минимальным.

Справка “Гуляй Поля”:

Рутений – металл серебристого цвета, относится к платиновым металлам. Рутений – очень инертный металл, который не растворяется в кислотах. Вместе с тем образует ряд металлоорганических соединений и является активным катализатором.