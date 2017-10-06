Украина довела до оставки главу ПАСЕ за его пророссийскую позицию

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт добровольно подал в отставку

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.Как написал Аграмунт, он покинул занимаемую должность по личным причинам.

“Сегодня по личным причинам я решил больше не занимать должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы”, – написал он.

Напомним, в ПАСЕ собрали рекордное количество подписей за инициирование отставки Аграмунта.Педро Аграмунт заявил, что делегация Украины в Ассамблее начала кампанию против него из-за своих разногласий с Россией.

27 июня ПАСЕ приняла изменения в регламент, сделав возможным импичмент президента. Процедура отстранения Аграмунта от должности начнется на осенней сессии в октябре.Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в ПАСЕ достаточно голосов для отставки президента Педро Аграмунта.

28 июня Европейская народная партия в ПАСЕ проголосовала за отставку президента ассамблеи Педро Аграмунта, который был избран от этой силы.

“Заявление об отставке президента ПАСЕ Аграмунт – это двойная победа. Во-первых потому, что эту отставку инициировала и довела до победного конца делегация Украины. Яркое свидетельство того, что Украина становится субъектом, реальным игроком на международной арене. Во-вторых потому, что причиной отставки стала пророссийская политика Аграмунт.

Обслуживать московские интересы – это уже моветон в Европе, за это отправляют в отставку. Прекрасный пример того, как мы можем побеждать, когда действуем как единая национальная команда”, – прокомментировала ситуацию глава комитета по международным делам Верховной Рады Украины Анна Гопко.

Источник – “ДС“