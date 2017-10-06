Русские в Сирии: кто и за что воюет?

История российских «ихтамнетов» оказавшихся в плену у боевиков «ИГ», свидетельствует о превратностях судьбы «диких гусей» из России. Наемники, в итоге, оказались никому не нужны.

В начале октября новость о российских пленных, удерживаемых боевиками «Исламского государства» («ИГ»), всколыхнула информационное пространство. Возникли вопросы к Министерству обороны РФ, представители которого ничего не сделали, чтобы освободить военнослужащих. Но как выяснилось в ходе журналистского расследования, Министерство обороны не имеет прямого отношения к оказавшимся в плену «ихтамнетам».

Российские наемники, видео с которыми вирусно распространяется по сети – жертвы частных интересов российских нефте-газовых королей, получивших контракты на добычу и транспортировку нефти из Сирии. В частности, компания петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ООО «Евро Полис». Эта компания в обмен на разрешения разработки и добычи нефти и газа обязалась освободить территории контролируемые «ИГ», на которых и находятся месторождения.

История этих наемников весьма примечательна.

Летом 2013 года Moran Security Group, расположенная в Москве по адресу Потаповский переулок, дом 5 – получила предложение от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии набрать, обучить и направить с Сирию «специалистов» по охране объектов добычи, транспортировки и переработки нефти.

Оценив все риски, компания решила не связываться с официальным Дамаском. Но совсем от контракта не отказалась. Несколько менеджеров Moran Security Group зарегистрировали в Гонконге компанию Slavonic Corps Limited («Славянский корпус»), и уже эта компания, хотя и в офисе Moran Security Group, рекрутировала 267 добровольцев по контракту с министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии.

Среди первых 267 добровольцев был и Григорий Цуркану.

К слову, в этой группе оказался и будущий командир «ЧВК Вагнера» — Дмитрий Уткин.

Отставной подполковник Уткин заключил контракт с Moran Security Group после увольнения с должности командира 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Печорах Псковской области. На работу его взяли сходу, без испытательного отбора и сразу — командиром группы сопровождения. И прежде чем отправиться в Сирию, Дмитрий Уткин успел отработать несколько заданий по сопровождению морских судов в пиратоопасных районах.

В сентябре 2013 года 267 добровольцев «Славянского корпуса» добрались в Сирию через ливанский Бейрут. В Латакии их разместили учебном центре недалеко от местного порта.

Только добравшись до Сирии, многие узнали, что прежде чем приступить к охране «объектов добычи, транспортировки и переработки нефти», эти самые объекты еще необходимо было отбить у боевиков.

Но первый же бой «Славянского корпуса» оказался и последним.

13 октября «Славянский корпус», разделенный на две роты — «казачью» и «славянскую», — загрузился в обшитые самодельной броней автобусы Hyundai и джипы JMC и взял курс в направлении нефтяных месторождений в районе Дейр-эз-Зора.

17 октября 2013 года в провинции Хомс, в районе города Эс-Сахна «Славянский корпус» попал в засаду. Бойцы рассредоточились, заняли круговую оборону, даже успели окопаться и несколько часов отбивались от яростной атаки нескольких тысяч боевиков, которые пытались окружить россиян.

«Так бы и полегли там все. Мы уже почти весь бэка расстреляли… Но налетела песчаная буря. В нескольких метрах друг друга не видели. Дима Уткин, командовавший «славянской» ротой, повел своих пацанов на прорыв врукопашную, мол, иначе подохнем все здесь. За «славянами» рванули и «казаки». Но буря напугала и «черных», наш прорыв они прозевали. Так и вышли к Сухне. И шестерых «трехсотых» вынесли, из них двое были тяжелыми», — рассказывает один из участников боя.

«Уже в Латакии выяснилось, что один из «казаков» — Леша Малюта — потерял планшет с документами. Игиловцы тогда раструбили, что в Сирии воюют русские» — уточняет тот же очевидец событий.

«Славянский корпус» экстренно эвакуировали в Россию. Два самолета, приземлившиеся во Внуково, окружили бойцы спецподразделения ФСБ «Альфы», всех контрактников задержали. Для двух руководителей «Славянского корпуса» Вадима Гусева (по совместительству замдиректора Moran Security Group) и Евгения Сидорова (кадровика Moran Security Group) вояж в Сирию завершился уголовными делами и приговорами с реальными сроками по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Остальные, среди которых был и Григорий Цуркану, отделались «профилактическими беседами».

Но на этом история российских наемников в Сирии не закончилась. Начинается история «ЧВК Вагнера», в составе которой и оказались Роман Заболотный и Григорий Цуркану.

В результате договоренностей между курдами и «ИГ» было заключено перемирие. Что позволило «ИГ» разработать и подготовить боевую операциюв районе Дейр-эз-Зор, с целью не допустить сирийскую правительственную армию, усиленную «ЧВК Вагнера» и группами Сил спецопераций российской армии, при поддержке авиации ВКС России и ВВС Сирии на левобережье Евфрата и взять под контроль нефтяные месторождения Умар и Танак, на которых ИГИЛ ежедневно добывает до 20 тысяч баррелей нефти. В долгосрочной перспективе эти месторождения должны перейти под контроль курдов. Основной боевой группе «ИГ» — «Федаинам Саддама» взамен обещана амнистия от курдов.

28 сентября мобильные группы федаинов атаковали блокпосты на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор. Сирийцы стремительно отступили, бросив вагнеровцев. Поддержки с воздуха тоже практически не было, поскольку ИГИЛ атаковал блокпосты одновременно в нескольких десятках точек.

В тот день российские штурмовики Су-25 только и успевали приземляться на авиабазе Хмеймим, заправлять, загружать боекомплект и тут же взлетали снова.

В результате стремительной атаки боевики захватили несколько населенных пунктов вдоль трассы, включая Эш-Шолу, где и попали в плен Роман Заболотный и Григорий Цуркану.

Неизвестно, кто пролоббировал форсирование разблокирования Дейр-эз-Зора. То ли это сирийское военно-политическое руководство, то ли влиятельные представитель российского истеблишмента, но события начали развиваться по самому скверному для России сценарию. Погибли генерал-лейтенант Валерий Асапов и полковник Валерий Федянин. ИГИЛ захватил вагнеровцев Романа Заболотного и Григория Цуркану.

Позже появилась информация, что Романа Заболотного казнили на территории контролируемой «ИГ». Об этом сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров.

Это история российских «диких гусей» умирающих за частные интересы российского бизнеса.

Источник – Ирек Муртазин, “Новая Газета”