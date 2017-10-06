Всемирный банк: РФ – лидер в ранней мужской смертности

Россия возглавила список европейских стран по показателям мужской смертности.

Таковы результаты исследования Всемирного банка.

По данным ВБ, 43% российских мужчин не доживают до 65 лет.

Далее в списке − Украина и Беларусь. В этих странах до 65 лет не доживает почти 40% мужчин.

Четвертое место в рейтинге занимает Молдова (37%), пятое − Литва (36%).

При этом самый низкий уровень смертности в Европе отмечается в Исландии и Швейцарии (10%).

Данные Всемирного банка основаны на исследовании численности населения ООН 2017 года, которое базируется на официальной статистике стран за 2015 год и собственной аналитике ООН. Оно публикуется раз в два года. В следующий раз будет обнародовано в 2019 году.

Источник – РИА Новости