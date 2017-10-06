Андрей Билецкий: Россия переместила войну с Донбасса в мирные города

Экс-командир полка “Азов”, нардеп, лидер партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий заявил, что линия фронта постепенно переносится с Донбасса вглубь страны.

В частности, примерами этого он назвал убийства в Киеве экс-бойца АТО Тимура Махаури, журналиста Павла Шеремета, полковника ГУР Минобороны Максима Шаповала, а также гибель в Мариуполе контрразведчика СБУ Александра Хараберюша.

“Это постепенный перенос войны с востока страны в Киев. И власть, силовики, МВД, Служба безопасности Украины оказываются совершенно беспомощными в этом”, – считает Билецкий.

Нардеп указал на то, что у ФСБ есть большой опыт в политических убийствах.

“Советские контрразведывательные органы со времен ЧК, НКВД были заточены под политические убийства, под дестабилизацию и тому подобные вещи. Они имеют один из самых больших опытов в этом плане. И, безусловно, современная ФСБ – это детище ЧК”, – говорит лидер “Национального корпуса”.

Также он подчеркнул, что РФ проводит в Украине беспрецедентную операцию по зачистке офицеров.

“Поверьте, я знаю о случаях убийств по всей территории страны. Просто из-за того, что они не связаны со взрывами и они не столичные, они проходят мимо внимания общественности. Россия проводит беспрецедентную операцию по зачистке офицеров, в первую очередь, разного уровня людей, которые принимали участие в боевых операциях. И это не зачистка свидетелей, это зачистка врагов”, – резюмировал Билецкий.

Источник – “Апостроф”