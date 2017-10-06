ФСБ берет под контроль внутреннюю политику РФ

Последние события в России прямо свидетельствуют о намеренье ФСБ взять под полный контроль политические процессы в стране. Спецслужбы навязывают стране собственные представления о целях политического развития и методах политического участия.

Россия переходит под полный контроль всемогущих, и ничем и никем не сдерживаемых, российских спецслужб. Такой факт констатирует на страницах «Новой газеты» редактор отдела политики Кирилл Мартынов.

В статье автора ведет речь о полном переходе управления политическими процессами внутри страны под контроль ФСБ. Об этом, по мнению автора, свидетельствует последние события в России – снятие с должностей глав регионов с последующим возбуждением против них уголовных дел и усилившиеся демонстративные репрессии в адрес российской оппозиции.

«Спецслужбы навязывают стране собственные представления о целях политического развития и методах политического участия», – подчеркивает Кирилл Мартынов.

Репрессии против оппозиции коснулись в первую очередь Алексея Навального и Леонида Волкова, которых демонстративно арестовали буквально накануне намеченной на 7 октября протестной акции оппозиции. В этом же ключе, в материале, рассматривается и вчерашние обыски, по делу компании «ЮКОС» в квартирах сотрудников «Открытой России», в том числе и нынешнего председатель «Открытой России» Александра Соловьева, а так в офисе этой организации.

По мнению автора, если раньше региональные, да и федеральные, власти действовали в отношении оппозиции в российской версии «soft power» – пытаясь маргинализировать сторонников оппозиции, представив их немногочисленной сектой, то теперь ФСБ берет под свой контроль все политические процессы в стране, выступая единственным регулятором всей политической жизни.

«Давление на политактивистов должно показать Кремлю, что спецслужбы эффективнее справляются с проблемами и именно за ними — в интересах, разумеется, безопасности страны — должно быть последнее слово по политическим вопросам», – констатирует автор.

Кирилл Мартынов отмечает одну, бросающуюся в глаза особенность. Речь идет об использование пропагандистских приемов при проведение следственных действия. По мнению автора это свидетельствует о необходимости демонстрации обществу особенности новых российских политических реалий.

«… Участие пропагандистов с РЕН ТВ указывает на политический смысл происходящего, в котором СК играет лишь роль исполнителя», – говорится в материале.

Кирилл Мартынов, говоря смене руководителей российских регионов, подчеркивает, что ротация региональных элит де-факто была запущена ФСБ и открыта вместе с арестами губернаторов Александра Хорошавина, Вячеслава Гайзера и Никиты Белых. Замы некоторых руководителей регионов, уходящих в отставку в последние недели, в частности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, по информации автора, также давно находятся в оперативной разработке.

Говоря о взятии под контроль спецслужб политических процессов, автор обращает внимание и на культурную жизнь страны. По его мнению ФСБ уже плотно контролирует процессы протекающие в российской культурной сфере.

«ФСБ прямо контролирует культурную политику — об этом с большим резонансом было заявлено после домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Мол, дело режиссера передано в службу защиты конституционного строя ФСБ, в силу того что эта организация имеет специальные навыки по работе с интеллигенцией», – пишет автор.

Источник – Кирилл Мартынов, “Новая газета”