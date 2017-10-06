Родина тебя бросит. “Ихтамнеты” уже ненавидят Путина

Непризнание Кремлем российских военных из ЧВК Вагнера, плененных в Сирии боевиками ИГИЛ, больно ударит по имиджу Владимира Путина в глазах его западных фанатов. А сторонники “Крымнаша” и ура-патриоты РФ, которые воевали на Донбассе, уже ненавидят главу Кремля.

Эта история с пленными довольно странная. Странная, во-первых, потому, что Россия отказывается от этих людей. Абсолютно непонятно, почему. Когда задерживали, допустим, пленных на Донбассе, понятно, почему Россия отказывалась: “нас там нет”, “мы там не воюем” и так далее. В Сирии Россия официально воюет. Наличие этой ЧВК Вагнера никто никогда не отрицал. Поэтому из каких соображений надо демонстративно предавать своих солдат, я, честно говоря, совершенно не понимаю. Пропагандистски для России это крайне невыгодно. Такое откровенное грубое публичное предательство своих солдат — вообще дело неслыханное. Я даже и прецедентов таких не припомню.

Сталин когда-то, в 1941 году, сказал: “У нас нет военнопленных, у нас есть предатели”. Но, простите, во-первых, это был Сталин. Во-вторых, это была абсолютно другая ситуация, и смысл этих слов был другой. Сейчас-то чего? Не понимаю. Мотивы поведения России для меня — совершеннейшая загадка.

Да, в России наемничество, то есть участие за деньги в военных действиях на территориях другой страны, является уголовным преступлением. В этом смысле все бойцы этого самого ЧВК Вагнера по российскому закону формально преступники, это правда. Но если гражданин России – преступник, то это абсолютно не причина, чтобы Россия от него отказывалась. От массы граждан, которых арестовывают в разных странах по разным обвинениям, Россия не отказывается и, хуже или лучше, но пытается что-то сделать для их освобождения, по крайней мере на словах. Потом, когда он приедет в Россию, его можно формально судить. Всем понятно, что суда никакого не будет, что его освободят. Но поскольку закон требует, то потом можно формально судить.

Но публично отказаться от российского гражданина, который там воюет… Очевидно, по согласованию с министерством обороны — все понимают, что эта ЧВК дня бы не просуществовала на территории России, если бы не была фактически официальной организацией. Поэтому из каких соображений можно публично отказываться от своих солдат, я просто понять не могу.

С точки зрения пиара, это максимально невыигрышный ход для Путина. Другое дело, что российское общество находится в таком состоянии, что всем на все абсолютно наплевать. Если бы в любой другой стране государство публично отказалось от своих солдат, был бы грандиознейший скандал — и в парламенте, и в СМИ, и демонстрации, и черт знает что… В России всем на все наплевать — хоть кол не голове теши, это точно.

Но подобное никакой популярности не добавляет. При этом значительная часть ура-патриотов — тех, которые крымнаши, которые воевали на Донбассе — они уже Путина ненавидят. Они в интернете его ругают-проклинают, называют вторым Горбачевым, американским агентом и кем-угодно еще. От того, что он еще один раз сдаст одного из их, они только больше его будут ненавидеть. Зачем ему ненависть эта нужна, непонятно.

Признать, что российский боец захвачен в плен ИГИЛом — официальным врагом России, так же, как и всех стран — и власть добивается его освобождения — что в этом плохого с точки зрения России? Наоборот, только хорошо.

Если под имиджем России в мире понимать ее имидж на Западе, то он такой, что его уже испортить довольно трудно. Но тем не менее это, конечно, еще одна причина для его ухудшения. Кроме того, на Западе, особенно в Европе, есть большое количество фанатов Путина. Они постоянно говорят, что Путин — необыкновенно крутой, самый крутой в мире. Что все западные политики — это ничтожества, соплежуи и дешевки. А вот Путин — это настоящий мачо, настоящий мужик, брутальный герой… Конечно, эти люди останутся при своем мнении. Но тем не менее, если западные СМИ будут говорить, что “настоящий мачо” и “настоящий герой” просто плюнул на своих солдат, забыл о них и сбыл их с рук, то я не думаю, что для фанатов Путина эта информация будет позитивной. Хотя, скорее всего, она до них просто не дойдет.

Всякое предательство совершается по каким-то причинам. Очевидно, какие-то причины есть. Но я их найти не могу.

Источник – Леонид Радзиховский, “Апостроф”