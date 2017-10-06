Станица Луганская. В “ожидании” Плотницкого

А тем временем Станица Луганская, которая, по мнению Плотницкого, страдает и ждёт освобождения, живёт своей жизнью и по полной нагибает тех дураков, которые, опять же по мнению Плотницкого, должны прийти им на помощь. И вот почему.

«Территория, временно подконтрольная Киеву», «мы должны поддерживать граждан на временно подконтрольной Киеву территории», «освободить ту часть Луганской области, которая временно подконтрольна Киеву» — такой бред регулярно слышен из уст предводителя «ЛНР», который считает, что он почему-то обязан освободить украинцев от украинской власти. Видать, они там, бедные, мучаются, страдают, они хорошие, они ихние, и их надо поддерживать и выручать. А все беды идут от Порошенко и бИндеровцев.

А тем временем Станица Луганская, которая, по мнению Плотницкого, страдает и ждёт освобождения, живёт своей жизнью и по полной нагибает тех дураков, которые, опять же по мнению Плотницкого, должны прийти им на помощь. И вот почему.

Каждый день пару тысяч счастливых и сытых жителей «ЛНР» посещают Станицу Луганскую, чтобы принести продуктов своим соотечественникам, которые оказались вдруг оккупированы Украиной, медикаментов подкинуть, ну и заодно рассказать, как там хорошо в процветающей «ЛНР». Мол, держитесь, хорошего вам настроения, скоро мы вас освободим, мы же один народ (вот только путаются — «Малороссия» или ещё «Новороссия»?).

Но, видимо, не очень спешат в процветающую «ЛНР» жители Станицы Луганской, ибо как-то не так встречают своих будущих освободителей. А встречают вот как.

Базар

Прямо на КПВВ «Станица Луганская» жителей процветающей почему-то радостно встречают продавцы местного базара. Это чтобы пришедший в Украину с «ЛНР» сразу мог оценить весь ужас и бедствование оккупированного Украиной народа. Ведь на нём фрукты и овощи почти в два раза дороже, чем на базаре в Северодонецке. А свежая рыба, выловленная в протекающем в 200 метрах от базара Северском Донце, почему-то дороже, чем в Новоайдаре, где ловить её почти негде. Это, наверное, такой себе флешмоб, молчаливая акция протеста — мол, посмотрите, какие цены у нас, концы с концами не сводим. Но вот парадокс, местные на этом базаре почему-то никогда ничего не покупают, а вот пришедшие будущие освободители тут — главные клиенты.

Автобусная станция

Также сразу на КПВВ расположена автобусная станция, с которой жители процветающей «ЛНР», попавшие на оккупированную Украину, могут попасть в любую её точку. Наверное, для организации подполья и подрывной деятельности с целью свержения режима хунты. Тут же множество таксистов и частных маршрутчиков предлагают свои, более комфортные и не привязанные к графику услуги. Но вот краем уха слышится разговор двух водителей, которые стоят с табличками городов сразу на выходе с КПВВ, так сказать, ловят клиента не отходя от кассы:

– Ну что, как клиент сегодня?

– Да ну его нах*й, одна «пенсия» валит!

Это, наверное, такой тёплый приём специально для будущих освободителей.

Жильё

Ещё два года назад Станица Луганская имела мрачный вид и множество повреждённых обстрелами домов, с разбитыми или забитыми фанерой окнами, перебитыми теплотрасами и газовыми трубами. Сегодня же, проезжая по городу, ловишь себя на мысли, что такого количества пластиковых окон в домах и новых, блестящих труб теплотрас не встретишь даже в некоторых районах Киева. Невольно закрадывается мысль, что это проклятая хунта, наверное, готовится поселять здесь солдат НАТО. Ну а пока ещё дивизии американцев и головорезы Black Water не подтянулись, жители Станицы Луганской как могут организовывают тёплый приём своим освободителям с процветающей «ЛНР» — сдают им жильё посуточно в аренду. Вот приехал ты на оккупированную территорию поддержать своих соотечественников, опустошить банкоматы, магазины и увезти с собой 1500 грн пенсии, но не успел вернуться на родину победителей бИндеровцев, так добрый соотечественник приютит тебя за чисто символическую цену — 300 гривен. А то, что за такую цену в загнивающем Львове можно поселиться в хорошем хостеле недалеко от центра города, так это не предательство, нет, это забота о своих русских соотечественниках. Дорого? Так это Порошенко виноват вместе с карательными батальонами, это они заставляют со своих же братьев почти треть пенсии сдирать.

Курьеры

Разговор двух дам гламурной внешности в отделении «Новой почты» в Станице Луганской:

– Посылку осматривать будете (спрашивает курьер)?

– Да, конечно.

Открывает ящик с плотно уложенными пачками стрингов, лифчиков, носков и детских вещей. Пересчитывает. Далее разговор с подругой:

– Это ты в том интернет-магазине брала, где халат мужу?

– Нет, это на харьковском форуме, компания доставляет товары с польского Allegro. Прикинь, меньше чем за две недели заказ пришёл! А когда себе на днюху с Питера заказывала, так полтора месяца в Луганск шла посылка. Пришли босоножки не того размера, качество ужас, так ещё и вернуть не могу, говорят 14 дней прошло — и дасвидос! Так что теперь у харьковских с Польши заказывать буду.

Занавес.

К слову, отделение «Новой почты» в Станице Луганской только за первое полугодие этого года увеличило оборот на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Также в 2017 году в городе открылись отделения курьерской доставки «Интайм» и «Деливери». Это чтобы жители процветающей «ЛНР» могли удобно заказывать товары с оккупированной Украины и загнивающей Европы. А для тех, кто побогаче, даже сервис такой появился — чувак за определённую цену привезёт вашу посылку со Станицы в Луганск, чтобы вы в очередях-то не стояли и имели больше драгоценного времени на благие дела по развитию рЫспублики. Вот так русские соотечественники о своих будущих освободителях беспокоятся! А тащут с оккупированной Украины всё — от трусов с носками до крупной бытовой техники.

Только здесь можно увидеть велосипед «Украина» с тремя прикрученными ящиками и авоськой сзади на прицепе. Переход-то пеший, а за раз хочется как можно больше перетащить, чтобы жители оккупированной Украиной Луганской области от ожирения не погибли, а то освобождать некого будет.

Так что же могло так разъединить один народ «Новороссии»? Неужели это по приказу Порошенко жители оккупированной Украины наживаются за счёт своих освободителей? Или это львовские бИндеровцы сдают койко-место за 300 гривен бедной пенсионерке с «ЛНР», которая пришла из процветающей за украинской пенсией и продуктами? А может, это боевики Яроша продают места в очереди через КПВВ тем, кто не успевает, но не хочет оставаться на ночлег в так ими нелюбимой Украине?

Да нет же, это те же люди, которых грозится в скором будущем освободить Плотницкий, дойдя до административных границ области.

Но мораль тут такова, что большинство из них и не ждут освободителей и не собираются становиться частью процветающей «ЛНР», так как уже предостаточно насмотрелись на яркий пример судьбы предателей и прекрасно понимают, что их будет ждать.

Источник – Павел Васылив, “Петр и Мазепа”