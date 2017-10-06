Реинтеграция Донбасса или признание гражданской войны в Украине?

Рассматриваемый Верховной Радой президентский пакет законов о реинтеграции Донбасса вызывает горячие споры и жесткую критику. Многие политики и эксперты считают его положения спорными и даже опасными.

В Верховной Раде Украины обсуждают президентский пакет законопроектов о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), представленный лично Петром Порошенко. Вопрос, прежде всего касается деоккупации территории, при этом Россия в этом пакете документов признается страной-агрессором. Следующим вопросом идет обеспечение государственного суверенитета на деоккупированных территориях и механизмы реинтеграции ОРДЛО в состав Украины.

Отдельным аспектом рассматривается вопрос об особого статуса территории ОРДЛО, что было зафиксировано еще Законом Украины «Об особенном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Соответствующий законопроект на рассмотрениеВерховнойПадой был внесен Петром Порошенко 5 октября 2017 года.

В связи с признанием России страной-агрессором, на уровне формулировок и определений в новом пакете законопроектов возникает сложность увязки документов с . Однако, как свидетельствует Дарка Олифер – переговорный процесс в Минске в очередной раз зашел в тупик, Россия явно регрессирует, всеми своими действиями подчеркивая свою агрессивную политику. Поэтому можно говорить о том, что Минский процесс и переговоры в формате Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) – окончательно зашли в тупик. Впрочем, никто и никогда и не рассматривал серьезно возможность решения проблемы в рамках Минского процесса…

Пока Верховная Рада обсуждает предложенный пакет законопроектов, ряд политиков и экспертов высказали свое мнение насчет представленного пакета в целом и по отдельным его положениям.

В первую очередь возникли две альтернативные версии закона об обеспечение украинского государственного суверенитета на территориях ОРДЛО. Инициаторами первой альтернативы законопроекту выступает группа депутатом фракции «Самопомощь», среди которых Оксана Сыроид, Егор Соболев, Семен Семенченко и другие. Основное отличие от президентского законопроекта – в законе говорится не только о Донбассе, но и о оккупированном и аннексированном Крыме, а также сделан упор на неподконтрольность оккупированных территорий для украинских властей.

«Что надо знать об истинной цели “реинтеграционных” законов Президента

Два года мы настаиваем на решении, которое может защитить людей, наших воинов и государство.

Сегодня с этой целью мы предлагали учесть принципиальные моменты:

– определить даты начала оккупации – ибо только от дат будет зависеть за что будет отвечать Россия;

– не утверждать несуществующее решение Президента об использовании ВСУ – потому что этим президент приватизирует армию, (на случай если придется Майдан разгонять). Ручная армия – это очень полезная вещь для Президента, но опасное для государства.

– запретить торговлю с оккупированными территориями, а не уполномочивать армию выдавать разрешения, как того хочет Президент.

Секретарь СНБО на наши предложения отреагировал очень искренне: «вы не понимаете, там уже построена вертикаль, все продумано …».

Почему же не понимаем? Понимаем и думаем, что по этой вертикали уже даже доли от торговли поделены.

Теперь наконец понимаем, что настоящей целью принятия этого закона является не признание оккупации, а приватизация армии для Президента и восстановления торговли с оккупированными территориями», – написала Оксана Сыроид, на своей странице в Facebook.

Що треба знати про справжню мету "реінтеграційних" законів ПрезидентаДва роки ми наполягаємо на рішенні, яке може захи… Опубліковано Oksana Syroyid 5 жовтня 2017 р.

Свою альтернативу президентскому законопроекту предложила и группа депутатов от партии «Свобода», возглавляемая народным депутатом Андреем Ильенко. В этом законопроекте существенное расхождение с президентским, только в части учета Минских договоренностей. Лично Андрей Ильенко считает неприемлемым узаконивать Минские договоренности.

Щойно. Виступ у Верховній Раді про неприпустимість легалізації "мінських угод". Опубліковано Андрієм Іллєнком 5 жовтня 2017 р.

В Верховной Раде, в итоге дело дошло до блокирования трибуны и драки между депутатами. Депутатов фракции «Самопомощь» прямо обвинили в пособничестве интересам России.

«Мне удалось сохранить выдержку. Хотя было противно. Самопомощь в 2015 ГОЛОСОВАЛА за особенности местного самоуправления в ОРДЛО. В том числе все, кто вырывал сегодня микрофоны. А сегодня сорвали голосование, которое признавало РФ агрессором и законопроект, через который вчера казались русские и их приспешники в Минске. Они подогреют Кремлю (не первый раз) и делают все, чтобы с РФ снял санкции нашими руками. Они не дали возможности сегодня обществу услышать выступления фракций, все ЗА и ПРОТИВ. Блокада ОРДЛО, устроенная этой фракцией, помогла Путину украсть предприятия Донбасса, и обошлась украинскому бюджету в 1,7 млрд гривен потерь бюджета 1 млрд долларов экспортных поступлений. Танцы на войне – это их дикие танцы», – написала народный депутат Ирина Геращенко, непосредственный участник гуманитарной секции ТКГ.

Мені вдалося зберегти витримку. Хоч було гидко. Самопоміч в 2015 ГОЛОСУВАЛА за особливості місцевого самоврядування в ОР… Опубліковано Iryna Gerashchenko 5 жовтня 2017 р.

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, комментируя ситуацию вокруг президентского пакета законопроектов о реинтеграции Донбасса. Особо он подчеркнул наличие консультаций по этому вопросу с зарубежными партнерами Украины.

«Что касается оккупированных территорий, действительно, в соответствии с законодательством Украины, оккупированной считается по состоянию на данный момент Автономная республика Крым и город Севастополь – временно оккупированными, и в новом законопроекте действительно содержатся положения распространения статуса оккупированной территории на отдельные районы Донецкой и Луганской областей», – сказал дипломат, комментируя представленный Петром Прошенко законопроект.

Соучредитель Украинского института Будущего и шеф-редактор портала «Хвыля», политолог Юрий Романенко на своей странице в Facebook прокомментировал бросившиеся ему в глаза несуразности представленного законопроекта о государственной политике обеспечения украинского суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей:

«У них какой-то пунктик насчет 7 статьи. В законе по Донбассу тоже именно в этой статье зашили головняк. Привязка к Минску обесценивает закон, хотя разработчики делают акцент на “приоритетности выполнения безопасности положений Минского протокола, Минского меморандума и “Комплекс мероприятий”. Однако, если мы в закон прописываем Минск-2, то дальше начнется война интерпретаций, если мы начнем вилять и, в конце концов, нас будут тыкать мордой в закон, указывая, что мы сами его приняли. То есть, может быть разработчики рассчитывают, что это усилит наши позиции, потому что мы будем говорить, что у нас в законе сделан акцент на безопасность, потому прекращение обстрелов и взятие под контроль границы – приоритет номер 1. Но поскольку это не прописано в законе, а есть широкое понятие “выполнение требований безопасности”, к нему можно привязать гамбузом много чего еще. Вот такие мысли возникают. Что думаете? Читаю закон дальше», – написал Юрий Романенко.

У них какой-то пунктик насчет 7 статьи. В законе по Донбассу тоже именно в этой статье зашили головняк. Привязка к Минс… Опубліковано Yuriy Romanenko 4 жовтня 2017 р.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, более категорично отмечает что по сути, документы дипломатии второго плана де-факто получают статус де-юре. Представленный Петром Порошенко законопроект по мнению эксперта фактически переводит российскую агрессию в разряд внутреннего гражданского конфликта в Украине

«Украина таким образом введет в свое законодательное поле Минские соглашения, которые подписаны сепаратистами и бандитами – Захарченко и Плотницким. Сбывается лучшая мечта Путина о том, что это внутренний гражданский конфликт в Украине. А Россия может выступать в качестве миротворца и претендовать на участие в предстоящей операции миссии ООН. Этого нельзя допустить»,– отмечает Кулик в комментарии украинскому «24 каналу».

«Сколько бы власть в лице президента не говорила, что первая часть законопроекта свидетельствует о том, что Россия является оккупантом, а территории признают оккупированными, это никоим образом не отрицает введение в законодательное поле другой стороны переговоров в виде марионеточных главарей оккупационных режимов в Донецке и Луганске», – добавил эксперт, в своем комментарии.

Андрей Латынин, специально для “Гуляй Поле”