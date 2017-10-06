НАТО согласно с размещением миротворцев ООН на Донбассе

НАТО поддерживает идею расположения миротворческой миссии ООН на востоке Украины и на всей территории конфликта.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

”Мы поддерживаем все идеи и предложения, которые могут помочь воплотить минские договоренности, соблюдать прекращение огня, отвести тяжелые вооружения”, – добавил он.

Напомним, что боевики “ДНР” допускают введение на территорию оккупированного Донбасса только охраны для наблюдателей ОБСЕ, но никак не миротворческого контингента ООН.

Источник – Радио Свобода.