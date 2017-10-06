Песков: Встреча Суркова и Волкнера не принесет результатов

Переговоры специального представителя США по Украине Курта Волкера с советником президента России Владиславом Сурковым не нацелены на достижение конкретного результата

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат, это процесс синхронизации позиций с сверки часов, обмена информацией, что называется, из первых рук”, – сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что “США не являются страной “нормандского формата”, они не являются стороной-гарантом минских договоренностей”.

“Тем не менее Вашингтону важно получать информацию, что называется, из первых рук от стран, которые принимают участие в нормандском формате”, – считает Песков.

Ранее стало известно, что встреча Волкера с Сурковым пройдет в Белграде 7 октября.

Источник – ТАСС.