При штурме ОРДЛО за 10 дней погибнет до 12 тысяч военных, – Муженко

Начальник Генштаба Виктор Муженко уверен, что общество не готово к силовому решению вопроса Донбасса

Муженко отметил, что Вооруженные силы готовы к силовому решению вопроса Донбасса, если рассматривать это в контексте наличия вооружения, системы управления.

При этом он добавил, что во время учений с применением специальных методик проводятся оценки потерь.

По словам руководителя Генштаба, за десятидневную операцию с применением авиации можно понести потери 10-12 тысяч военных.

На вопрос об оценке потерь мирного населения, он отметил, что на 2 300 погибших военных приходится 10 000 местного населения.

Источник – УП.