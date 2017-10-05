Хочешь спеть в Украине!? Получи «добро» в СБУ!

Российские деятели культуры смогут попасть в Украину только после одобрения их гастролей в СБУ. Таковы нормы принятого закона о гастрольной деятельности.

Сегодня Верховная Рада Украины приняла закон об организации гастрольных мероприятий проводимых в стране. Особо в новом законе прописан порядок организации гастрольных мероприятий для граждан страны-агрессора России. Российским артистам, певцам, музыкантам при организации гастрольных туров следует теперь согласовывать свои мероприятия с Службой безопасности Украины (СБУ) и получать на них разрешение.

Сначала несколько слов о самом голосовании. За законопроект №6682, на пленарном заседании в четверг, проголосовали 232 народных депутата, против проголосовал 1 депутат, воздержался 1, не участвовали в голосовании – 96. Получается, что законопроект подержали больше половины народных избранников, фактически две трети зарегистрировавшихся на пленарное заседание. Фактически законопроект не встретил серьезных возражений в отличие от обсуждения президентского пакета законов об ОРДЛО. Но это конечно совсем другая история.

В целом – принятие этого закона мера вполне оправданная. До недавнего времени вопросы гастролей российских артистов и музыкантов в Украине решались фактически в индивидуальном порядке и никак не регламентировались.

Например, недавно возник вопрос о гастролях легендарной российской группы «Машина времени». Если в отношение Андрея Макаревича у которого очень четкая и принципиальная позиция осуждения как оккупации и аннексии Крыма, так и российской агрессии на Востоке Украины, то вот к его коллегам по группе такие вопросы все же имеются.

В частности, клавишник группы «Машина времени» Андрей Державин, а также директор группы Владимир Сапунов в 2014 году публично поддержали агрессию Путина против Украины, присоединившись к позорному списку подписантов «Коллективного обращения к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму». Этот документ свидетельствует о полной поддержки всех преступных действий российской власти в отношении Украины и лично Владимира Путина.

Незадолго до принятия этого закона о регулирование гастрольной деятельности в в базу данных Центра исследований признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец» попал рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный. Надо отметить, что база данных «Миротворец» на сегодняшний день один из источников получения информации о подозреваемых в антиукраинской деятельности лицах и организациях.

Оставим в стороне вопрос о критике «Миротворца», это отдельный и сложный вопрос, порождавший уже несколько скандалов. Суть в том, что на сегодняшний день это чуть ли не единственная централизованная система сбора, хранения информации о лицах подозреваемых в антиукраинской деятельности и даже преступлениях против национальной безопасности и государства.

Ранее база данных существенно пополнилась представителями российской культуры известных своими антиукраинскими высказываниями, акциями или посещение Крыма. В настоящее время в ней и известный российский композитор и певец Игорь Корнелюк, и актеры Сергей Безруков, Елена Санаева, Марат Башаров, Ольга Прокофьева, певцы Александр Маршал, Кай Метов, Роман Жуков, певицы Лолита Милявская, телеведущие Александры Масляковы, группы «Дискотека авария», «Воскресенье», клоун Юрий Куклачев и многие другие.

В середине лета на границе Украины узнал о запрете въезда в страну еще один российский певец Андрей Лысиков, более известный под сценическим псевдонимом Dolphin. “Я был в Крыму и меня не пустили в Киев. Есть такой закон и он исполнен. Это все”, – прокомментировал артист это событие.

Важное сообщение для поклонников Dolphin:Andrey Lysikov: "Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и… Опубліковано Atlas Weekend 1 липня 2017 р.

В базу данных «Миротворец» попала в свое время и Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на Евровидение 2017 в Киеве. В итоге ей был запрещен въезд в Украину по решению СБУ. Тогда это вызвало бурю возмущений российской стороны, обвинявшей Украину в политизации конкурса.

Однако, это не повлияло на окончательное решение украинской стороны, певицу не допустили до участия в песенном конкурсе, за посещение Крыма без согласия Украины. Что как, сказал в своем комментарии Dolphin – «есть такой закон и он исполнен».

Теперь действительно появился закон который четко регулирует вопрос гастрольной деятельности российских актеров, певцов и музыкантов в Украине.

Амир О’Лик, специально для “Гуляй Поле”