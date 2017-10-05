Как заставить верить в «распятых мальчиков»

Пропагандистское промывание мозгов разрушает индивидуальность, лишает человека способности анализировать информацию и защищать свои нравственные ценности. Именно эта методика используется на российском телевидении. Возьмем, например, политические ток-шоу. В них применяется целый набор подобных методов.

1. «Дрессированная» аудитория

По знаку «дрессировщиков» (сотрудников редакции) она подкрепляет пропагандистские месседжи ярко позитивной эмоциональной реакцией, а неугодную информацию зашикивает и дискредитирует.

Задача «дрессированной аудитории» дать телезрителям образец «правильной» реакции на события. Это игра на стремлении людей быть «как все», соглашаться с мнением большинства. Зритель невольно подстраивает свое отношение к информации под реакцию на нее аудитории в студии. Таким образом у телезрителей формируется нужная пропагандистам картина мира, в которой четко прописано, чему радоваться, а чему возмущаться.

2. Игра в поддавки

Многие иностранные «критики России» в ток-шоу − подставные персонажи. Они отрабатывают полученные у организаторов деньги, создавая «образ врага». Их задача − проиграть путинистам, произвести отталкивающее впечатление на публику, дискредитировав тем самым подлинных противников путинского режима и их видение реальности.

3. Провокация сильной эмоциональной реакции

Участники ток-шоу постоянно орут, ругаются, ведут себя сверхэмоционально, устраивают настоящие истерики и ссоры. Их задача − накачать эмоциями телезрителей. Массовый психоз в телестудиях порождает массовый психоз в стране. В состоянии эмоционального перевозбуждения люди теряют способность объективно анализировать информацию. Ими легко манипулировать, от них несложно добиться поддержки любой путинской авантюры.

4. Глушение альтернативной информации

Советские глушилки забивали западное радио непрерывным шумом. По этой же модели работают организаторы современных пропагандистских ток-шоу. Они глушат неугодное мнение, мгновенно организуя негодующий гул аудитории, гневные крики платных клакеров и спикеров, а затем быстро перехватывая микрофон у нарушителей спокойствия и передавая его другим, проверенным участникам.

5. Ведущий − дирижер какофонии

Происходящее во время ток-шоу кажется какофонией. Однако у этого «сумбура вместо музыки» есть партитура, четкое исполнение которой контролирует «дирижер»-ведущий. Он следит за тем, чтобы аудитория была доведена до нужного градуса эмоционального возбуждения, чтобы до нее были донесены все запланированные пропагандистские месседжи; чтобы было заглушено и униженно любое случайно прорвавшееся правдивое слово.

Источник – Игорь Эйдман