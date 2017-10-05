Боевики “Исламского государства” казнили “ихтамнета”

В Сирии, на территории подконтрольной «Исламскому государству», пленных “ихтамнетов” режут как баранов.

Боевики террористической организации «Исламское государство» казнили попавшего к ним в плен гражданина России, военнослужащего российской армии Романа Заболотного. Роман Заболотный воевал в Сирии, в составе российской группировки и был пленен боевиками «Исламского государства».

Об этом на свой странице в Facebook сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров. Позже он закрыл доступ к этой записи.

Анатолий Котляров утверждает, что узнал о казни Заболотного «из достоверных и проверенных на сегодняшний день источников». По словам депутата, источники не имеют отношения к Минобороны.

“[Узнал об этом] из надежных проверенных источников. Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы. Это источник из добровольческого движения, непосредственно связанный с “Вьюном” (прозвище Романа Заболотного — Ред.). Движение занимается мониторингом информации по всем добровольцам из России на территории Сирии и Донбасса. По второму человеку у меня информации нет, он не из Ростовской области”, — заявил Котляров представителям СМИ.

Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны Российской Федерации отказалось от своих пленных.

“Гуляй Поле”