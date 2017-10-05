Задержан организатор ОПГ “Торпеды”, крушившей памятники

“Сегодняшний арестант ненавидит все, что связано с современной Украиной”.

Полиция задержала третьего предполагаемого участника организованной преступной группы “Торпеды”, которой вменяют организацию серии преступлений в Украине. В четверг, 5 октября, Уманский горрайонный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

“Если два предыдущих были простыми исполнителями преступных приказов своего лидера за денежное вознаграждение и из-за страха перед ним, то этот подонок – один из организаторов преступной группировки, которая причастна к совершению ряда террористических актов на территории Украины… Сегодняшний арестант ненавидит все, что связано с современной Украиной, и делал все, чтобы подорвать веру наших граждан в страну и основы нашей государственности. Он был активным сторонником антимайдана, в частности «поставщиком титушек»”, – написал он в фейсбуке.

Напомним, что 1 октября Национальная полиция задержала двух человек. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что они планировали взорвать венгерский памятник на Верецком перевале в Закарпатской области. Полиция утверждает, что задержанные входят в ОПГ “Торпеды”.

Следствие предполагает, что преступники осквернили синагогу в Черновцах (19 ноября 2016 года), осквернили могилу рабби Нахмана в Умани (21 декабря 2016 года), бросили гранату в посольство США (8 июня 2017 года), пытались поджечь синагогу в Львове (30 июня 2017 года), бросили взрывное устройства в консульство Польши в Луцке (10 июля 2017 года), бросили гранату на улице Грушевского в Киеве (24 августа 2017 года), пытались взорвать памятник участника боевых действий в Киеве на Курбаса (24 августа 2017 года), бросили гранату в Умани, ранив паломников (21 сентября 2017 года)

Утверждается, что задержанные исполнители и их руководитель входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии Регионов от Черкасской области – Владимира Олейника и Сергея Тулуба.

Следствием задокументирована цепочка контактов преступников с указанными персонами, ныне пребывающими в Российской Федерации, а также с рядом руководителей партии Оппозиционный блок, находящихся в Украине.

Как сообщало “Гуляй Поле”, экс-депутат ВРУ от ПР Олейник входит в так называемый «Комитет спасения Украины», возглавляемый экс-премьером Украины Николаем Азаровым и скрывающимся от правосудия в Москве. Данная организация создана и курируется российскими спецслужбами, о чем ГП уже писало в статье «Кто стоит за «Комитетом спасения Украины».

Источник – Вячеслав Аброськин