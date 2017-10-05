Европарламент принял новую резолюцию по Крыму

Европейский парламент принял резолюцию о нарушение оккупационными властями захваченного Россией Крыма прав человека

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

“Преследования против татарской общины должны прекратиться. Депутаты Европарламента осуждают приговоры против Умерова и Чейгоза, а также Семены”, – сказано в сообщении.

Согласно резолюции, эти приговоры являются серьезными нарушениями их прав человека и должны быть отменены. Кроме того, в документе содержится требование немедленно отпустить на свободу заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, а также отменить приговор журналисту Николаю Семене.

“Реальность репрессий и применение законодательства об экстремизме, терроризме и сепаратизме привели к серьезному ухудшению ситуации с правами человека на Крымском полуострове и широко распространенному нарушению свободы слова”, – заявили депутаты, отметив, что основные свободы граждан не гарантированы.

В резолюции в очередной раз подчеркивается незаконность аннексии Крыма в нарушение всех норм международного права.

Источник – Европарламент