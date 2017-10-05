В одной из московских гостиниц были зарегистрированы десятки тысяч мигрантов

В одной из гостиниц в центре Москвы за год зарегистрировали 66,8 тысячи мигрантов. Об этом стало известно в ходе операции «Нелегал-2017».

Об этом сообщили источники в ГУ МВД по Москве и территориальном отделе полиции.

Среди мигрантов, в основном, выходцы из Средней Азии, рассказал один из собеседников издания.

Полиция задержала двоих сотрудников ООО «Космо», которые привозили в Москву иностранцев и фиктивно ставили их на учет. Это гражданин России и выходец с Украины.

Мигрантов регистрировали в гостинице по адресу: Мясницкая улица, дом 15. «Гостиничным бизнесом по этому адресу никто не занимался», — сообщил источник РБК.

Во время обысков полиция обнаружила и изъяла оттиски печатей организаций, уставные документы фирм-однодневок, бланки уведомления о прибытии иностранного лица без гражданства по месту пребывания в количестве 1,5 тыс. штук.

Источник – РБК.