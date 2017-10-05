Вандал, разбивший памятник Героям Небесной сотни, приехал из Севастополя

Вандал, разгромивший монумент героям Небесной сотни на Майдане, приехал ночью в четверг, 5 октября, из оккупированного Севастополя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

«Внимание! Сегодня на Аллее Героев Небесной Сотни произошел преступный акт откровенного антигосударственного вандализма! Патрульная полиция оперативно задержала урода! Эта рашисткая дрянь − житель Севастополя, 1974 г.р. Ночью прибыл в Киев», − написал он.

В настоящее время задержанный находится в отделении полиции, где следователи выясняют все обстоятельства его пребывания в столице и принимают решение о привлечении его к уголовной ответственности.

Как ранее сообщал сайт «ГП», в центре Киева был разбит мемориал Героям Небесной сотни. Вандал, сделавший это, заявил, что погибшие на Майдане виноваты в войне на Донбассе.

Источник – Зорян Шкиряк.