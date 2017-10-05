ВР рассматривает президентский пакет законов об ОРДЛО

В Верховной Раде обсуждают президентский пакет законов о статусе Донбасса, обеспечение государственного суверенитета в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и особом статусе этих территорий.

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду доработанный проект закона “О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

В тексте законопроекта остается предложение относительно внесения изменения в Закон Украины “Об особенном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, где предлагается изложить статью 1 данного закона в следующей редакции: “Согласно настоящему закону временно, на срок, который истекает через один год со дня вступления в силу Закона Украины “О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, вводится особенный порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, определенные решением Верховной Рады Украины”.

В то же время в новой правке устанавливается, что особенный порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу после выведения всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников из территории Украины.

“Установить, что в соответствии со статьей 10 Закона Украины “О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” особенный порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 данного Закона, в частности в части, касающейся выведения всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников из территории Украины”, – идет речь в законопроекте.

Как известно, Закон Украины “Об особенном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” был принят Верховной Радой 16 сентября 2014 года, Президент подписал его 16 октября 2014 года, а вступил в силу закон 18 октября 2014 года. Однако, действовала только статья 1 данного закона, где шла речь о введении на три года особенного порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Другие статьи данного закона, согласно заключительным положениям, действуют “со дня приобретения полномочий органами местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые избраны на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с Конституцией Украины, настоящим и другими законами Украины”.

В свою очередь, комитет Веховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении президентский законопроект об обеспечении государственного суверенитета в Донбассе, внесенный на рассмотрение парламента накануне.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

В то же время комитет отклонил альтернативный законопроект, поданный группой народных депутатов.

Как известно, Президент 4 октября внес в Верховную Раду законопроект №7163 “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях”, который должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанного границы.

В частности, в проекте закона предлагается определить правовой режим территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на которых не действуют органы власти Украины, как временно оккупированных территорий, особенности защиты прав и свобод граждан Украины, которые там проживают.

Согласно тексту законопроекта временная оккупация частей территории Украины стала одним из последствий вооруженной агрессии РФ против Украины.

В документе также констатируется, что Украина не признает преступную захвата Россией части территории Украины, и отмечается, что РФ инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию части нашей территории.

Инициаторами альтернативного законопроекта № 7163-1 “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями” являются народные депутаты от фракции партии “Объединение” Самопомощь “, среди которых – Оксана Сыроедов, Олег Березюк, Ирина Подоляк, Егор Соболев, Елена Сотник, Семен Семенченко и другие.

Ранее секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник пояснил, что президентский проект сосредоточен прежде всего на мероприятиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, а альтернативный – больше на статусе оккупированных территорий Донбасса и правоотношений с ними.

Источник – “Укринформ“