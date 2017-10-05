В Киеве разбили мемориал Героям Небесной сотни

В четверг, 5 октября, в центре Киева был разбит мемориал Героям Небесной сотни. Вандал задержан полицией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Алексей Рудоманов.

Мемориальные плиты погибшим на Майдане активистам были сброшены с постамента и разбиты.

По словам очевидца, вандала удалось задержать.

«Человек, который это сделал, сейчас в патрульной машине. Сообщил, что Небесная сотня виновата в войне на Донбассе», − написал журналист.

Задержанного полиция увезла в Печерское РУВД.

Источник – Алексей Рудоманов