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Новости

Колаборантам приказано хоронить “коллег” тайно

Дмитрий Тымчук
05 октября 2017

Так называемое “МГБ ЛНР” приказало не проводить массовых мероприятий при похоронах боевиков, так как это отрицательно сказывается на настроениях местного населения

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, руководитель группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.

“По докладам “МГБ ЛНР”, похороны местных “ополченцев”, погибших в боестолкновениях с ВСУ и по другим причинам, с публичным проведением ритуалов и особенно в небольших населенных пунктах, резко отрицательно сказываются на настроениях местного населения. Возникают разного рода “вредные слухи и домыслы”, – сообщил Тымчук.

В связи с этим при организации и проведении похоронных мероприятий так называемым “местным органам власти” рекомендовали не указывать причины смерти очередного “защитника русского мира” и по возможности не проводить массовых мероприятий.

Источник – Дмитрий Тымчук

 

Tags: ОРДЛО, похороны, секретность

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