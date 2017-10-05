Пропагандиста НТВ выслали в Россию

Служба безопасности Украины экстрадировала в Россию сотрудника телеканала НТВ Вячеслава Немышева.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

«Службой безопасности Украины принято решение о принудительном возвращении в Россию пропагандиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева», − сказано в сообщении.

Пропагандисту запрещен въезд в Украину на три года.

Ранее на сайте НТВ появилось сообщение о том, что «корреспондент «Центрального телевидения» Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание. Сейчас связи с Вячеславом нет. Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины», − говорилось в сообщении телеканала.

По данным россиян, пропагандист записывал на улице стендап во время которого разрезал столовым ножом «Киевский» торт. В этот момент его блокировал неизвестный, который добился от полиции задержания сотрудника НТВ.

В свою очередь СБУ сообщает, что при обыске у Немышева обнаружено «удостоверение» об «аккредитации» в «ДНР».

Источник – СБУ.