Россия — Мордор тотальной деградации

Россия — это страна политического и общественного регресса, усиленного отрицательной биологической селекцией. Мордор и ее население обречены кануть в лету…

Хочется верить, что тот, кто много раз бывал в Питере, имеет право о нём писать. Ещё в 1999 г., со статьи Виктора Шаву «Маленькая страна», началась для меня эта волшебная, сказочная, хрустальная мечта: независимая Ингрия, вольный Петербург…

В самом деле, чего не хватает Питеру для независимости? В нём немало промышленности ещё с советских времён, — четвёртая балтийская республика уж точно не будет банановой! Плюс — это громадный морской порт, что тоже даёт возможность заработка. Плюс — и едва ли не главное — это город-музей, музей под открытым небом. Туристическая Мекка, жемчужина Северной Европы — почему бы нет? С таким потенциалом Питер мог бы прожить независимо от Московии не хуже не только Латвии и Эстонии, своих балтийских соседей, но и не хуже какого-нибудь Люксембурга или Лихтенштейна в центре Европы.

В Сибири я, увы, не был (но, возможно, скоро буду — этапом в Красноярский край). Однако есть люди, прожившие там всю жизнь и знающие местную специфику досконально. Некоторые эксперты, например, считают, что, по сложившейся традиции, распад империи в Сибири будет происходить по имеющимся с советских времён административным границам. То бишь, каждая область и республика станет независимым государством. Бурятия, Якутия и Тыва, по их же мнению, имеют хотя бы шанс стать нормальными государствами, ибо титульные нации в них составляют большинство. А остальные…

В Кёнигсберге мне тоже не довелось побывать. Но тут уж само собой очевидно: региону, где жители запросто, в безвизовом режиме (если его до сих пор не отменили) ездят в Польшу и Литву, которые им куда ближе Москвы; региону, ещё недавно почти что процветавшему за счёт особой экономической зоны, имеющему тоже порт, промышленность, а сверх того — янтарь, — зачем этому региону нужна Москва? Зачем ему империя? Германия, от которой Восточная Пруссия была в 1945 г. оторвана Сталиным и аннексирована, давно уже официально отказалась от претензий на неё (ей-богу, немцам уже давно пора бы прекратить наконец каяться за своё прошлое в ХХ веке — а вот русским как раз пора бы уже начать!). Теоретически на Восточную Пруссию может претендовать Польша, частью которой регион этот был когда-то, столетия назад. Это был бы тоже не худший для Кёнигсберга вариант — стать снова польским Крулевцом. Но ясно одно: в случае чего, будь у неё такая возможность — Восточная Пруссия проживёт и самостоятельно. Балтийских республик реально может стать пять!

Так что же этому мешает? В чём камень преткновения?

Мешает этому, увы… население этих регионов. То самое население, сформировавшееся за 100 лет советской (и постсоветской тоже) власти, сталинского террора, целенаправленной антиселекции, когда уничтожали лучших, а оставались и плодились худшие. Когда, чтобы сделать карьеру, надо было начинать стучать в «органы» уже института, если не вообще со школы…

Истоки этого вида мутации, именуемой сегодня «граждане РФ», уходят вглубь веков — в 1237 год, когда войска Золотой Орды впервые вторглись на заселённые угро-финскими племенами ростово-суздальские земли. Именно здесь в 1272 г. была (тогдашним монгольским ханом, а вовсе не Юрием Долгоруким!) основана Москва, один из небольших населённых пунктов этого улуса Золотой Орды, ставшая потом на долгие века его (улуса) столицей. (Дань крымскому хану, тоже наследнику и осколку Золотой Орды, перестали платить ведь только в 1700 г., когда Петербург ещё не был основан.)

Именно здесь, в междуречье Волги и Оки, из смеси пришлой ордынской знати и коренного угро-финского населения, под властью тоже пришлых князей из рода Рюриковичей — возникло то, что потом стало называться «русские» или — до 1917 г. в официальной литературе — «великороссы». Та этногеографическая и историческая общность, которую, нимало не греша против открытых Менделем законов генетики, можно назвать «генетические рабы» с XIII века. Население, которое было органической частью Орды, участвовало в её завоевательных походах на чужие земли, а кроме того, позже, когда Золотая Орда уже стала Московской Ордой — терпело безропотно дикие походы своего князя с войском против своих же городов, разоряемых дотла. Скажем, Иван Грозный, идя походом на Новгород, бесчинствовал и во всех попадающихся на пути городах, разорил, в частности, Клин. Это как если бы сегодня по приказу Путина Клин разнесли бы просто так, без особых сантиментов и объяснения причин, ракетами «Град», или начали бы впрямь, как уже предлагает это мем в интернете, «бомбить Воронеж». (Впрочем, верноподданное население того же Клина или Воронежа все равно любило бы Путина и тогда, не сомневайтесь.)

Из этого региона, места своего изначального формирования, нынешних Московской, Рязанской, Ярославской, Владимирской областей, — этот новоявленный этнос с характерными, сформированными монгольской диктатурой чертами — рабство и агрессия — начал, как пишет Карамзин, растекаться, перетекать, распространяться вширь, заполняя собой все, что в ХХ веке стало советской империей, а в XIX включало ещё и Польшу с Финляндией. Достаточно напомнить, что южная граница исторической Московии некогда проходила по Оке, а дальше на юг, до самого Крыма, шло Дикое поле, где не было ещё ни Воронежа, ни Курска, ни Орла, ни Белгорода; что на западе граница с Великим княжеством Литовским была в районе нынешнего Можайска (не отсюда ли выражение «загнать за Можай»?); а на востоке от Казанского ханства Московию отделяла река Сура, впадающая в Волгу у города Васильсурска, между Нижним и Казанью. В результате же 400-500 лет мутации, «добровольных присоединений», «освободительных» походов и жизни по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись» — к середине ХХ века получилась гордость патриотов тогдашних и нынешних — империя «от Берлина до Пекина», считая вместе с сателлитами.

И теперь ОНИ, увы, везде. С остатками этого советского наследия в ИХ лице (одни советские военные пенсионеры чего стоят!) мучается Латвия. Именно ОНИ, заселённые Сталиным после депортации крымских татар, позволили Путину в 2014 захватить Крым, — они мечтали об этом все 23 года после СССР; в 1991, когда начали возвращаться татары, ОНИ собирали митинги, скандировали «татар — убивать!» и поджигали татарские палаточные городки. А сейчас эта чума всё больше и больше населяет Европу — скупает, например, элитную недвижимость в Лондоне, землю в Финляндии, подминает под себя Францию, где ведь не для потомков русской эмиграции 1918-20 гг. построен шпионский центр в виде громадного православного собора РПЦ МП! И т. д. и т. п.

Население — вот главное препятствие на пути независимости и процветания что Ингрии, что Восточной Пруссии, что Сибири, что всех прочих. Население, сформированное последовательно ханом Батыем, Иваном III и Иваном IV (истребившими Новгород), Павлом I и Николаем I (тираны, о которых во весь голос говорил Герцен, но в наше время, после Сталина, — конечно, поблёкшие), Лениным с его продразвёрсткой и красным террором, Сталиным, Брежневым с его психушками, ну и Путиным. Население, за последние 100 лет, как писали ещё в перестройку, превратившееся в homo soveticus, отдельный биологический вид. В 1990 году их называли «совки», в 2017 — «ватники». Хотя некоторые считают, что нынешний «ватник» — это уже внучек той бабки с партбилетом (с анпиловских митингов 1992 года), которая была некогда типичным среднестатистическим «совком».

Проблема серьёзная, реальная, ничего мистического или сказочного в ней нет. Но, ей-богу, лучший портрет этой биомассы, захватившей (особенно в виде армии) и заселившей 1/7 мировой суши, дан ещё Толкиеном во «Властелине колец». Точь-в-точь, как вылитые! Орки, описанные Толкиеном, — вот кто штурмовал Восточную Пруссию в 1945, насиловал там немок и полек — и населяет её до сих пор! От того, что орки ездят в Литву и Польшу без виз и им это очень нравится — они не перестают быть ни орками, ни угрозой для Польши и Литвы. Как, кстати, и орки питерские — для Финляндии, единственной, героической страны, отбившейся от них в 1940. Низкий поклон за это Маннергейму!

Орки у Толкиена— это, между прочим, бывшие эльфы, подвергшиеся мутации. Трудно сказать, были ли такими уж эльфами жители Московии до 1917 г., — скажем, те, которые под командованием Ивана Грозного разоряли Ливонию в ходе Ливонской войны, или те же Новгород и Клин. И до 1917 ни эльфами, ни ангелами с крылышками русские, подданные Московской Орды, не были; чужие народы и своих — скажем, инаковерующих, каких-нибудь штундистов или духоборов — тут считали в порядке вещей затаптывать в грязи и тогда. Но сталинская антиселекция, 100 лет советской и постсоветской мутации, конечно, добавили перцу в это и без того острое блюдо.

Первое препятствие — эта биомасса не будет сражаться за независимость своего региона, если даже завтра кто-то каким-то чудом вдруг провозгласит его независимость. Москва, разумеется, пошлёт войска, танки, бомбардировщики, как послала в Чечню, — но Чечня-то сопротивлялась героически! Чечня вообще 400 лет воевала за свою свободу — и будет ещё воевать, пока не добьётся этой свободы. А «ватники», расейская биомасса — пойдут ли они воевать за независимую Ингрию или Сибирь? Нет, не пойдут. На кой оно им надо? «Нас и тут неплохо кормят». Они не какие-то идейные вообще; им бы пивко — и футбол/сериал по телевизору, или — «боярышник», как весной 2017 в Иркутске, хотя бы и ценой своей никчёмной жизни.

Тут нужен исторический шанс масштаба не меньшего, чем в 1991, когда распался СССР — а Собчак в августе на Дворцовой заявил, что если ГКЧП попробует давить — Питер просто отделится, да и всё! Однако же — увы, этот шанс использовали Латвия, Литва, Эстония, Украина, Грузия, Ичкерия, но не использовали ни Питер, ни Кёнигсберг, ни Сибирь, ни многие другие, кто мог бы. А в следующий раз такой громадный исторический катаклизм, такой шанс, как стремительный и безболезненный распад сразу всей огромной империи, — он был в 1917-18 и в 1991, но повторится ли он ещё в обозримом будущем, при нашей жизни?..

Есть, конечно, вариант, что кризис дойдёт до реального голода, или хоть, как в 1990, пропадут, скажем, из продажи сигареты — и вот тут-то быдло забузит! Может быть, не исключено. Однако — ЧТО бузящее быдло напишет на своих знамёнах, кроме хлеба/сигарет/водки/etc? Захочет ли оно, чтобы его регион в итоге всей этой заварухи стал независимым,— вопрос отдельный. А вот — ЧТО начнётся в этом отделившемся регионе, если он и отделится? Свобода и права человека — или же новое строительство социализма и «пересмотр итогов приватизации», раскулачивание и «отобрать и поделить»? Шариковы-сепаратисты — увы, всё равно шариковы, и дать им суверенную власть над своим регионом — значит ли сделать в нём жизнь лучше? Имперская власть, танцуя от вкусов имперского же быдла, будучи неким средним арифметическим его вкусов и мнений — пока ещё сподобилась запретить только «ПРОПАГАНДУ гомосексуализма»; дальше пока ещё не пошла. Она пойдёт, не сомневайтесь, ведь ещё не вечер. Но — не получится ли так, что в каком-нибудь Кузбассе одним из первых же законов восстановят советское наказание лагерями за гомосексуализм? Ибо — что может вырасти на обломках населённого орками Мордора, кроме новых ростков всё того же, родного и привычного, мордорского тоталитаризма?

«Ни одна приличная революция не совершалась голодными. Мир голодных и рабов заклеймён таким проклятьем, которое самого Карла Маркса заставило отказать России в революционной потенции. (…) Я убеждена теперь, что революция может быть только политической, что любая примесь социальности сведёт её на нет; что голодные и рабы должны быть предметом попечения благотворительности и просветителей, но не революционным авангардом», — писала в марте 1992 г. Валерия Новодворская.

Что же мы видим на этот счёт в том же богоспасаемом Петербурге? Национально-освободительная революция, увы, не состоялась: Собчак в 1991 лишь пообещал, что Питер отделится от России, но ничего не сделал, чтобы выполнить своё обещание. Это и был апофеоз, кульминация, высшая точка питерской свободы, — хотя дальше слов дело ни у Собчака, ни у его противников не пошло.

Зато зимой 2005 года, когда по всей России прокатилась волна митингов и шествий (местами переходящих в штурм органов власти) против монетизации льгот, — нигде не бурлило так, как в Питере! Питер буквально стоял на ушах той зимой: шествия, митинги, протесты, перекрытия улиц и проспектов… Не за свободу бузили — за халяву. И добились, кстати, — льготы пенсионерам вернули, а повышенную перед монетизацией пенсию обратно, конечно, не снизили. Голодные рабы победили…

Между 1991 и 2005 было две чеченские войны. Много ли в Питере выходило людей протестовать против них? Горсточка интеллигенции и правозащитников — и только! Сотни, максимум пара тысяч — в несколькомиллионном мегаполисе. То, что не касается прямо их брюха и кармана, а касается чужих детей, убиваемых бомбами где-то там, в далёких кавказских горах, — уважаемых петербуржцев не мучило, спать не мешало, на улицы протестовать не гнало. Это ж не монетизация льгот…

Ну и — просто для проформы вопрос — были ли в Питере массовые протесты, когда с 2000 г. начали сажать пачками политзаключённых? Смешно даже спрашивать. А когда захватили Крым — вместо массовых протестов был массовый восторг и народные гулянья — впрочем, как и везде.

Что уж тогда говорить о Сибири, — вон, про Кемеровскую область «Новая газета» летом 2017 опубликовала огромный, на три номера, материал, где прямо и открыто пишет о «тулеевском социализме» и о том, что этого «кузбассбаши», правящего регионом уже 20 лет, население истово поддерживает и очень любит, потому что он его — население — кормит за счёт бюджета: куча всяких дотаций, пособий, выплат, льгот и пр., причём не только самым-самым уж нищим…

Патернализм, как и было сказано. Любовь к халяве у homo soveticus и postsoveticus неистребима — и она-то сильнее всего определяет весь политический ландшафт на 1/7 суши.

Повторяется через четверть века история с распадом СССР: «казнить нельзя помиловать». Ясно, что РФ — наследница Золотой Орды и СССР, нынешняя ипостась этой исторически мутировавшей государственности — есть тотальная, неустранимая, непреходящая угроза всем своим соседям; ещё шире — Европе в целом; наконец — миру и человечеству как таковым. Устранить эту угрозу можно лишь путём поощрения естественного распада РФ — или же искусственного разделения её на части. Это две стороны одной медали, хотя — естественный распад был бы легче и предпочтительнее, учитывая, что в ХХ веке, как только Центр отпускал вожжи, эта империя распадалась дважды — в 1917-18 и 1991 — и один раз была в стадии полураспада — в 1941-44.

И пусть уж потом там, где-то в этом затерянном мире, в глуши, воюет Нижегородская область с Кировской, если уж так охота, неймётся, руки чешутся повоевать. Лишь бы отстали от Украины, Грузии, Молдовы, перестали бы лезть поперёд Трампа в Сирию и прочие далёкие от родных берёз палестины.

Но — тот нехитрый вариант, что прокатил в 1991 году у Назарбаева, Каримова и Ниязова, может — теоретически — прокатить сейчас у Тулеева в Кузбассе. Или у какого-нибудь Минниханова в Татарстане. Быстро сориентироваться, куда дует ветер, послать слабеющий имперский Центр — и перекраситься не просто в незалежника, а в ВОЖДЯ местной независимости, упирая на свой опыт и статус «крепких хозяйственников» — это они очень даже могут. Это всё мы уже проходили в 90-е. А то ещё и Шеварднадзе с Алиевым призывали на царство вместо своих настоящих легитимных президентов — Гамсахурдиа и Эльчибея — как варягов, хотя изначально и местных уроженцев: земля наша обильна, а порядка в ней нет, придите володеть и править нами…

И от этого позора не застрахован никто и при будущем распаде империи. Мало ли в Москве с 2000 г. село на высшие посты питерских уроженцев в погонах, — вдруг Ингрия кого-то из них пригласит к себе президентом?! Или — вдруг самого Путина посадят на трон в Питере после того, как исчезнет, a la СССР-1991, его трон в московском Кремле?!!

Весь вопрос в том — а нужна ли такая независимость, которая — без Москвы, но опять с Путиным?Однако — быдло Путина очень любит, как показывают все соцопросы (и быдло питерское в том числе). И путинских губернаторов оно тоже очень любит.

Конечно, ни Каримов с Назарбаевым и Ниязовым, ни даже Лукашенко с Путиным не могут служить аргументом за то, что не надо, мол, было «разваливать» СССР, а надо было его сохранить. Литва, Латвия, Эстония, Украина, Молдова, Грузия, Армения стали — сразу или постепенно — свободными и демократическими. Игра стоила свеч. Да и Лукашенко не вечен — а после его смерти Беларусь взорвёт изнутри не слабее, чем Украину в 2014. (Если только её превентивно не сожрёт Россия.)

То бишь — распад РФ естественен, законен, желателен и неизбежен. Альтернативы ему нет. Все империи распались, эта — последняя.

Другое дело, что результаты этого распада могут быть очень сильно обесценены морально-интеллектуальным уровнем того населения, которое равномерно расселено сейчас по всей РФ. Быдло (это слово точнее всего отражает их уровень, качества и свойства) было и есть главной бедой России — оно мазохистски обожало всех своих тиранов, и они с удовольствием им правили кнутом и шомполами, под радостный вой преданных холопов вешая на дыбу и бросая в лагеря непокорных, крамольников, диссидентов. Что-то подобное могут устроить и в новых независимых государствах те массы местного быдла, которые там живут. Представьте-ка себе Кубань, где православие (самого черносотенного извода) — государственная религия, у власти — ряженые «казаки», а все кавказцы и ЛГБТ — на положении евреев в III Рейхе. (Впрочем, так ли далеко там от этого уже и сейчас?)

Что со всем этим делать — непонятно. Процесс распада вызревает подспудно, под тяжким гнётом статьи 280.1 УК РФ, загнанный даже не в интернет уже (ибо контроль и 280.1 есть и там), а куда-то совсем в подполье. Когда рванёт, как в 1991 — исправить, направить и разрулить будет уже ничего нельзя.Конфигурация сложится так, как сложится, и те, в чьих руках будет сила, легко её не отдадут. Может оказаться, что независимость — независимостью, но своего баши в статусе полновластного президента быдло любит ещё сильнее, чем любило его путинским губернатором. (И необязательно об одном Тулееве речь.) А так как у независимого региона бюджета на выплаты всем малоимущим пособий и льгот уже не хватит, то в качестве козлов отпущения и объектов массовой охоты будут избраны геи. А может быть — и евреи. Или «либералы», или «космополиты», или даже «агенты Кремля». Трюк нехитрый и не раз использовавшийся в истории.

Средний уровень национального сознания колонизированных Москвой народов — это, наверное, Чувашия и Марий Эл, где титульные нации абсолютно никак — в смысле стремления к независимости — себя не проявляют. Какой уж тут распад, какая независимость, куда они пойдут от кормящей их руки Москвы? Бунт халявщиков там — возможен, революция за права и достоинство — нет. Раковую опухоль — РФ — придётся тут резать на части: а) извне, б) по живому, ибо сама она распасться и умереть не согласится, похоже, никогда.

Есть ещё такой чисто теоретический вариант, что в результате распада РФ некоторые земли присоединятся к окружающим РФ странам. Грубо говоря, Питер и Карелия — к Финляндии, Мурманская область — к Норвегии, Псков — к Латвии, а Приморье и Амурская область — к Китаю.

Ну, Китай-то не жалко, бог бы с ним. А вот остальные из вышеперечисленных стран — жалко: что ж они, бедные, будут делать с толпами этого двуногого ужаса, которые к ним нахлынут?! С ордами биомассы, умеющей лишь пить, воровать и требовать себе халявы в виде льгот, пособий, пенсий и т. д.? Да ещё распространять вокруг себя свой «русский мир» и «православие», как портяночный кислый дух и перегар. Мало было Западу нашествия из Сирии за последние годы… Ведь этому русскому ужасу надо будет автоматически дать гражданство (а уж в Латвии-то и без того их таких, алчущих гражданства, полно, не знают, куда девать, как избавиться), все льготы, весь соцпакет (а он в Финляндии или Норвегии не хилый отнюдь и стоит денег весьма приличных), право голосовать и т. д. и т. п. Очень, очень хотелось бы, чтобы нормальные, цивилизованные страны разобрали по кускам хоть окраины бывшей 1/7 — и цивилизовали их, окультурили, рекультивировали после ордынско-советской нечисти, сделали бы из пустыни сад не хуже, чем израильтяне из своей пустыни в ХХ веке… Но этому непоправимо мешает наличие населения нынешней Псковской, Ленинградской, Мурманской и любых других областей. Не давать туземцам гражданства — поднимет истошный вой и начальство самого Евросоюза, и все ООН, ОБСЕ и пр. А давать, — от вооружённого нашествия краснозвёздных орков та же Финляндия, например, в 1939-40 героически отбилась, а перед «мирным» нашествием «ватников», радостно ломанувшихся за жирным финским соцпакетом, — может и не устоять…

К чему вообще все эти гадания и расклады? Вывод очень прост, тезисов всего-то два. Первый: распад РФ абсолютно неизбежен, желателен и необходим, чем скорее, тем лучше. Второй: свойства и качества населения РФ грозят повсеместно и тотально обессмыслить и обесценить прогрессивные результаты этого распада, наплодив вместо одной гигантской — кучу мелких диктатур и «баши», что уменьшит, но не снимет угрозу внешнему миру, а впоследствии почти наверняка породит опять центростремительные тенденции, новое «объединение русских земель вокруг Москвы». Благо, всяких новых путиных, желающих вылезти в фюреры всея Руси, сев опять на московский престол, — будет пруд пруди, с каждым годом всё больше. Даже независимо от того, будет ли это возобновление «демократии» по-путински — или же зарождение новой династии a la Михаил Романов в 1613 году.

О том, как устранить эту угрозу, это противоречие первого и второго тезисов — и надо миру думать сегодня, пока ещё есть историческое время. Пока ещё не поздно. Стараться направить падающий дуб (давно прогнивший внутри) так, чтобы он не рухнул нам же на голову и не разнёс к чертям собачьим всё это Лукоморье…

Источник – Борис Стомахин, “После империи”