Владимир Соловьев. Обойти Герострата

Так бывает, что какой-то один человек становится символом большого социального явления. Символом ненасильственного сопротивления стал Махатма Ганди. Символом нацистской пропаганды – Юлиус Штрейхер. Не случайно он единственный из всего цеха был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала.

Символом того, что царит сегодня в российском телевизоре, является Владимир Соловьев. Именно в нем в концентрированном виде воплотилось все то худшее, что вот уже скоро два десятилетие выливается на головы россиян. Кроме того, Владимира Соловьева стало просто очень много. Помимо того, что он заполнил собой до краев главный государственный телеканал «Россия – 1», так еще и по радио «Вести.FM» вещает практически ежедневно. Соловьев достал своей одиозностью не только оппозицию, но и часть лоялистов. То Познер объявит, что руки Соловьеву не подаст, то Ургант прицельно пошутит про «соловьиный помет». Наконец, в ход пошла артиллерия: по Соловьеву прицельно выстрелил Навальный, который собрал в одном ролике все, что раньше было опубликовано про нажитое непосильным трудом имущество телеведущего, добавил добытые ФБК документы и кадры съемок, которые сделали расследование доказательным, облек все это в свою фирменную ироническую упаковку и вдарил, что было сил.

Если на укол Урганта Соловьев ответил своей обычной руганью в собственном эфире, то на выстрел Навального надо было искать ответ более увесистый. Сначала, для проформы Соловьев ответил в своем блоге, мол, я просто богатый, все честно заработал в бизнесе в проклятые девяностые, а Навальный мне завидует. Но всем было очевидно, что это несерьезно. Что на удар Навального такой репликой отвечать нельзя. И ответ был найден в дебютном выпуске программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

В этой программе прекрасно все. И название, прямо сворованное у Шолохова, который сам был не дурак стащить то, что не приколочено. И стилистика программы, приторная до тошноты. За одну заставку, в которой Корчевников позирует на фоне бескрайних просторов Родины и окидывает их взглядами, преисполненными героическим пафосом, его стоило бы приговорить к пожизненному, вместе с режиссером и оператором. Но выбор героической фигуры для дебюта и содержание дебютной программы «Судьба человека» должны войти в историю позора российского телевидения.

Начиная с самого факта, что в качестве первого героя столь пафосной программы Корчевников выбрал своего собрата по цеху медийных оборотней. То, что специфика современной медийной тусовки состоит в ее полной самодостаточности и то, что большую часть новостей телевизор черпает из себя самого, совершенно не нуждаясь во внешнем мире, это известные факты. Но то, что Корчевников решил начать свою галерею выдающихся современников именно с Соловьева, было вызвано чрезвычайными обстоятельствами. Соловьева надо было спасать, и Корчевникову было поручено это сделать.

С этой целью Корчевников предпринял следующие меры. Во-первых, позвал в эфир маму Соловьева, которая рассказала о детстве героя. А главное, россияне узнали о Соловьеве совершенно немыслимые вещи. Оказывается, Владимир Соловьев очень любит свою маму, а мама в свою очередь любит Владимира Соловьева. Демонстрации этого уникального явления была посвящена примерно треть программы. В этой части «Судьбы человека» россияне узнали, что мама Соловьева «фантастически умная и красивая женщина», а также, что у них «в роду все были смелые люди». «У нас такой род», — скромно заметил Соловьев.

Вторая треть программы была посвящена физической доблести Соловьева. Для демонстрации мощи и смертельных умений ведущего в студию были доставлены тренажер-манекен для бокса и автомобильная покрышка. По манекену Соловьев несколько раз отважно стукнул, а покрышку героически катал по полу и даже пару раз отжался от пола, предварительно попросив, чтобы покрышку положили ему на спину. Корчевников при этом постоянно обмирал от восторженного ужаса. Было видно, как ему страшно, что манекен может ответным ударом покалечить Соловьева, а покрышка его вот-вот раздавит. Надо сказать, что подобного пошлого пижонства, когда взрослый мужик так бахвалится своими физическими кондициями, мне не приходилось встречать давно. Разве что у Путина, который чуть что норовит раздеться на людях, дабы продемонстрировать некоторые признаки скелетной мускулатуры. Кстати, в этой части передачи Соловьев не преминул верноподданически лизнуть Путина. Это случилось, когда Соловьев демонстрировал Корчевникову знание смертоносных приемов, а тот восхищенно спросил, может ли Соловьев поразить противника силой взгляда. Соловьев в ответ не стал демонстрировать мощь своих глаз, зато рассказал, как во время встречи с Путиным его приятель Фридман все время опускал глаза, а на вопрос, почему он это делает, объяснил, что он таким образом «уворачивается от взгляда Путина».

И, наконец, третья, главная часть «Судьбы человека» была посвящена службе Соловьева на благо Отечества. Тут Соловьев ответил Навальному развернуто, сообщив, что это была «тупая хомячковая агрессия, когда тебя из-за угла облили». В очередной раз сообщил, что богатство свое он нажил непосильным предпринимательским трудом в девяностые, забыв, правда, уточнить, что деньги, нажитые в девяностые, он почему-то стал тратить на элитную недвижимость, начиная с середины нулевых, а самые дорогие покупки сделал спустя полтора десятка лет после прекращения занятий бизнесом, аккурат после того, как перешел на работу на главный государственный телеканал.

Особо задел Соловьева упрек в отсутствии патриотизма, основанный на наличии виллы в Италии. Тут Соловьев скромно сравнил себя с Гоголем, который, живя в Италии, оставался российским патриотом. Видимо, то, что Соловьев делает в телевизоре, следует считать равноценным написанию «Мертвых душ», а его постоянное вранье на радио, это, наверное, «Шинель».

Но вот что действительно любопытно, так это то, как Соловьев оценивает свой вклад в российскую общественную жизнь. Этот фрагмент передачи заслуживает прямого цитирования.

Соловьев: «Я не журналист, я – ведущий».

Корчевников: «Вы – экономист?»

Соловьев (гордо, без тени иронии): «Я – Соловьев! У меня гигантский талант: я умею видеть талантливых людей и продвигать их!»

И далее называет трех людей, таланты которых он сумел увидеть и продвинуть: Сатановский, Куликов и Михеев. Если к этой троице добавить Багдасарова, то получится полный комплект. Это та четверка генераторов ненависти и лжи, которая действительно выделяется даже на весьма специфическом фоне соловьевских «экспертов». Помимо своего весомого вклада в зомбирование россиян, Соловьеву принадлежат немалые заслуги в тех деформациях экспертного поля, поля общественных наук, которое произошло в результате разрушительного вторжения туда путинского телевизора.

Герострат сознался под пытками, что он сжег храм Артемиды ради славы. Соловьева совершенно не надо пытать, он свои преступления не скрывает, а всячески ими гордится. По уровню известности в России он уже явно обошел Герострата, а в последнее время и в плане позорности этой славы начинает опережать древнегреческого безумца.

Источник – Игорь Яковенко, “ЕЖ”