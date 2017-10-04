123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Корреспондент НТВ попал в СБУ

НТВ
04 октября 2017

Российский корреспондент Вячеслав Немышев задержан в Киеве

“Корреспондент “Центрального телевидения” Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание. Сейчас связи с Вячеславом нет. Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины”, – говорится в заявлении на сайте телеканала.

По данным канала, корреспондент записывал на улице стендап во время которого разрезал столовым ножом знаменитый “Киевский” торт. В этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ.

Источник – НТВ

Tags: задержание, НТВ, сбу

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены