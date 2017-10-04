Корреспондент НТВ попал в СБУ

Российский корреспондент Вячеслав Немышев задержан в Киеве

“Корреспондент “Центрального телевидения” Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание. Сейчас связи с Вячеславом нет. Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины”, – говорится в заявлении на сайте телеканала.

По данным канала, корреспондент записывал на улице стендап во время которого разрезал столовым ножом знаменитый “Киевский” торт. В этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ.

Источник – НТВ