Олифер: все является свидетельством регресса РФ в Минском процессе

На встрече Трехсторонней контактной группы так и не достигнуты договоренности и не гарантии выполнения минских соглашений. Россия явно выступает заинтересованной стороной конфликта.

В Минске завершилась рабочая встреча Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию, о которой “Гуляй Поле” сообщало ранее. Как и прежде, не удается добиться от ОРДЛО и России соблюдения режима прекращения огня. Не соблюдаются ОРДЛО и Россией условия обеспечения безопасности на оккупированных украинских территория, в частности Украина до сих пор, спустя год после договоренностей, не может получить контроль над границей.

По прежнему не удается добиться добиться от ОРДЛО и России выполнение условий по возвращению украинской стороне всех насильственно удерживаемых на оккупированных территория украинских граждан: военнослужащих, журналистов, гражданских активистов. Даже координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш не в силах, что либо сделать, зачастую ему отказывают во встречах с насильственно удерживаемыми в ОРДЛО украинскими гражданами.

Особо отмечают явный и демонстративный отказ России от роли посредника в урегулирование вопросов ОРДЛО. Все свидетельствует о российском прямом участие в войне против Украины.

Обо всех этих проблемах работы Трехсторонней контактной группы сообщила Дарка Олифер, секретарь представителя Украины Леонида Кучмы. На своей странице Facebook, в сообщении о результата встречи, Дарка Олифер раскрыты детали всех вопросов, по которым пока не достигнуты практические результата:

По итогам сегодняшней работы в Минске. С большим сожалением украинская сторона отметила: РФ и ОРДЛО не выполняют взяты… Опубліковано Darka Olifer 4 жовтня 2017 р.

С большим сожалением украинская сторона отметила: РФ и ОРДЛО не выполняют взятые на себя обязательства в рамках соглашения о школьном перемирии. С 25 августа 2017 года незаконные вооруженные формирования ОРДЛО 979 раз обстреляли позиции украинских военных, в т.ч. из танков и артиллерии, а накануне на Мариупольском направлении (район н.п. Гнутово и Водяное) были использованы РСЗО «Град». За время перемирия 5 военных погибли, 37 были ранены. С 22 сентября 2017 года 6 раз были обстреляны населенные пункты – Гранитное, Марьинка, Зайцево. 30 сентября 2017 года СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел в районе Станицы Луганской, что в очередной раз срывает выполнение рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств и ставит под угрозу выполнение Минских соглашений в целом. В то же время, украинская сторона приветствует разворачивание передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Станице Луганской.

В целом ситуация с безопасностью остается тревожной. Устойчивый и полноценный режим тишины – принципиальное условие для продолжения работы по гуманитарным, политическим и социальным вопросам. В этом контексте одна из важных составляющих – возврат к линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, по которому Дебальцево должно быть под контролем Украины; район Кальмиусского, Кумачово, Новоазовска и Саханки должен быть свободен от тяжелого вооружения; вдоль неподконтрольного Украине участка украинско-российской границы необходимо обеспечить зоны безопасности.

Координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш планирует поездку в ОРЛО. Украина и ОБСЕ настаивают на том, чтобы среди других незаконно удерживаемых лиц господин Фриш получил возможность проведать Владислава Овчаренко и Дениса Секацкого, в посещении которых господину Фришу было отказано во время его предыдущего визита: крайне важно, чтобы представитель ОБСЕ мог выяснить, применялись ли к заложниками насилие и пытки. Также остро стоит вопрос идентификации местонахождения журналиста Станислава Асеева. Признание в РФ документов, выданных квазивластями ОРДЛО, захват предприятий и введение рублевой зоны на неподконтрольной Украине части Донбасса, установление псевдограницы, – все это является свидетельством регресса РФ в Минском процессе, где РФ является не посредником, а стороной конфликта. Трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября 2017 года КПВВ «Золотое» – соответствующее решение лидеров стран Нормандской четверки было принято еще год назад, однако ОРЛО продолжают блокировать этот вопрос. В рамках экономической подгруппы представитель РФ признал необходимость оплаты долга за потребленную в ОРЛО воду и высказал готовность к участию в разработке механизма погашения задолженности в соответствии с украинским законодательством. Украинская сторона предлагает интенсифицировать работу Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп.

“Гуляй Поле”