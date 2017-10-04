Дела высших военных чинов России направлены в суд

Дела высокопоставленных российских военных чинов переданы в суд. Все обвиняемые объявлены в розыск.

Главная военная прокуратура Украины направила в суд обвинительные акты и дела высокопоставленных военных чинов российской армии и военно-морского флота России. Обвинения предъявлены заместителям министра обороны России Дмитрию Булгакову и Николаю Панкову, а также в отношении заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ вице-адмирала Александра Федотенкова.

“Досудебным расследованием установлено, что указанные должностные лица в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими руководителями Вооруженных Сил Российской Федерации и представителями власти РФ, совершивших умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией Украины порядка, склоняли путем угроз и подкупа военнослужащих Командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены, были пособниками в ведении агрессивной войны против Украины, способствовали беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова Крым”, – говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

Обвинительные акты в отношении этих лиц 4 октября были направлены в суд для осуществления специального судебного разбирательства. Каждый из обвиняемых объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще в феврале генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по обвинению в военных преступлениях осуждены 28 граждан России. Также он напомнил, что среди подозреваемых – советник президента России Сергей Глазьев, представитель президента РФ в так называемом “Крымском федеральном округе” Олег Белавенцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители – Дмитрий Булгаков, Николай Панков, начальник Генерального штаба, первый замминистра обороны Валерий Герасимов, а кроме того, еще 12 офицеров Вооруженных сил России.

“Гуляй Поле”