Крымчан продолжают призывать в российскую армию

Не смотря на протесты Украины, Россия продолжает призвать в армию крымчан. В этом году их направят в разные регионы России.

Около 500 призывников из аннексированного Крыма отправятся на военную службу в Российскую Федерацию.

Об этом заявил подконтрольный Кремлю военный комиссар Крыма Олег Ермилов, передает “Крым.Реалии”.

“Сейчас мы отправим (на военную службу, – ред.) около 500 человек, которые будут служить в разных войсках”, – сказал он.

Ермилов добавил, что новобранцев будут отправлять в основном в Подмосковье и Ростовскую область России.

Отправка призывников состоится после 10 ноября.

Напомним, МИД Украины опубликовало заявление, в котором потребовал от России отменить призыв на воинскую службу в аннексированном Крыму. Так же российские оккупанты продолжают демонстрировать полное игнорирование любых призывов, утверждений, резолюций, которые раздаются на различных международных площадках в их адрес.

Источник – “Левый Берег”