Украина против закупок Польшей донбасского антрацита в России

Польша закупает в России уголь добытый на оккупированной части Донбасса. Украина настаивает на прекращение таких закупок донбасского антрацита.

Польша должна прекратить закупки угля с оккупированного Донбасса, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

“Это не совсем по-партнерски, и мы надеемся, что правительство Польши отреагирует на эту ситуацию”, – заявил Насалик в среду во время встречи с польским бизнесом в Варшаве.

По словам министра, происхождение угля легко проверить по химическим показателям. При этом Насалик напомнил, что Украина не использует уголь антрацитовой группы из ОРДЛО, импортируя его из ЮАР и других стран. Также министр заявил, что Украине благодаря дипломатическим усилиям удалось прекратить поставки антрацита из ОРДЛО в Турцию.

Заявление Насалика вызвано статьей в польской газете Dziennik Gazeta Prawna. В ней описывается схема попадания угля из “ЛНР” в Польшу.Экспортом в Польшу антрацита из “ЛНР” занимается фирма Doncoaltrade, зарегистрированная в городе Катовице в 2012 году. Ее председателем и основным акционером является Александр Мельничук, который в течение определенного времени был “заместителем министра энергетики и угольной промышленности ЛНР”. Акционером фирмы также был Роман Зюков – сын бывшего первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Зюкова. Однако один из ассистентов Романа Зюкова сообщил, что тот продал Мельничуку свою долю в компании еще в 2014 году.

Мельничук отправляет в Россию уголь из шахт, которые он контролирует, и с копанок. Бандиты-владельцы копанок продают антрацит по 22 доллара за тонну, тогда как его официальная цена на границе с Польшей составляет 140 долларов. Россия учитывает этот уголь как импорт из Украины, потому что фирма, которая занимается его вывозом, формально зарегистрирована в Киеве. Затем антрацит поставляют из РФ в Польшу.

В издании отмечают, что трудно оценить, сколько угля таким образом попало и продолжает попадать в Польшу. Подсчеты усложняет факт, что эту схему сложно однозначно признать контрабандной, поскольку запрет экспорта из Украины касается только Крыма.

Источник – “Левый Берег”