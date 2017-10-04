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Политика

Что стоит за секретным решением СНБО Украины о союзниках

Владислав Гирман, "Деловая столица"
04 октября 2017

У Украины нет технопарка, как у Пакистана, несмотря на бурное развитие и конвейер оборонных новинок. Но потенциал гораздо более значительный, следовательно, есть все шансы, что мини-НАТО для Украины даст импульс стремительному развитию отечественного ВПК.

Глава государства Петр Порошенко вечером во вторник поставил подпись под указом, которым внес изменения в секретное решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами. Данное решение имеет название “О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами” и ведомством Александра Турчинова было принято 13 сентября. Тогда были внесены изменения в предыдущее решение СНБО от 28 августа 2015 г.

Содержание документа не разглашается, но в полной мере коррелирует с последними, скажем так, трендами во внешней политике Киева – работой над реинтеграцией Донбасса и укреплением оборонных связей с партнерами. Безусловно, до вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) далеко. Еще не выполнено домашнее задание по подгонке военной архитектуры под стандарты НАТО, а после будут и другие другие домашние задания. Ну и войну на Донбассе никто не отменял как препятствие для вступление в НАТО. Но указ Порошенко и решение Турчинова фактически ускоряют процесс, а точнее, усиливают его и предоставляют альтернативу. По сути, чтобы не ходить вокруг да около, то Украина теперь официально обзавелась союзниками, являющимися еще и членами НАТО.

Реален ли прямой военный конфликт России и НАТО? Реален

На самом деле сотрудничество с Украиной в таком формате реализуется по уже успешно отработанным в прошлом и в настоящем шаблонам. На тот случай, если страна, нуждающаяся в защите и входящая в сферу геополитических интересов Запада, не готова пополнить семью Альянса, на выручку приходят своеобразные мини-НАТО – региональные блоки, направленные на укрепление обороны.

Есть, к примеру, такой военный союз, как ANSUZ, в который входили Австралия, Новая Зеландия и США. Создан по инициативе Вашингтона для обеспечения коллективной обороны в Тихом океане, а с 1978 г. – и в Индийском.

Более 20 лет, с 1955 по 1977 гг., действовал SEATO – Организация договора Юго-Восточной Азии, или Манильский пакт. В него входили Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Пакистан, США, Таиланд, Филиппины, Франция. Цели те же, что и у ANZUS.

В этот же период действовал другой блок, затрагивавший другой важный для Европы и США регион – Ближний и Средний Восток. В феврале 1955 г. в Багдаде был заключен военный пакт между Ираком и Турцией. Затем к нему подключились Великобритания, Пакистан и Иран. Штаты были в роли наблюдателя. Так была создана Организация Центрального Договора (Cento), действовавшая вплоть до 1979 г.

Вместе с НАТО. Европейская армия

Целью Cento было блокировать продвижение Москвы на юг, что успешно удавалось до Иранской революции. Помимо геополитических задач, успех данного союза заключался в том, что в таких странах, как Пакистан и Турция, фактически с нуля была построена оборонная промышленность – танковая, авиа- и вертолетостроительная. Как писала “ДС”, Исламабад, например, смог создать военно-промышленные технопарки в Таксиле и Камре – Taxila Industries и Pakistan Aeronautical Complex. В PAC на сегодняшний день входят четыре военных авиазавода, которые производят и продают другим странам авиатехнику всех типов.

Есть сегодня и работающие аналогичные модели. Это, в частности, Североевропейское оборонное сотрудничество (Nordefco), созданное 4 ноября 2009 г., то есть уже в нынешних реалиях, поскольку двумя годами ранее Путин в Мюнхене уже обозначил будущий конфликт. В Nordefco входят Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Исландия. И очевидно, что этот оборонный союз ныне крайне актуален на фоне поступающих угроз из Кремля.

Если присмотреться к ANZUS, SEATO, Cento и Nordefco, то общая черта всех региональных блоков – участие в них одного-двух (в Nordefco – трех) стран-членов НАТО, которые служили или служат одновременно костяком и связкой всего союза непосредственно с Альянсом. Это мостик из региона в крупнейший военный блок Запада.

Вернемся к указу Порошенко. Тут будет определенно работать аналогичная схема. С той лишь разницей, что в случае с Украиной одна страна находится вне НАТО, а все остальные – его члены. Это и Канада, и Литва, и Польша, и США, и Великобритания и т. д. Но именно эти государства, к слову, наиболее заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения РФ на Запад и сохранить целостность своих кордонов. Вот и получается, что речь идет об украинской модели присоединения к НАТО без официального вступления.

Политическая перемога, в общем. И не только. Вспомним Cento и то, как его ближневосточные участники выиграли в военно-техническом плане. У Украины нет вышеуказанного технопарка, как у Пакистана, несмотря на бурное развитие и конвейер оборонных новинок. Но потенциал гораздо более значительный, следовательно, есть все шансы, что мини-НАТО для Украины даст импульс стремительному развитию отечественного ВПК.

Источник – Вдадислав Гирман, “Деловая столица”

Tags: ВПК, НАТО, Петр Порошенко

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