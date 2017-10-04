Что стоит за секретным решением СНБО Украины о союзниках

У Украины нет технопарка, как у Пакистана, несмотря на бурное развитие и конвейер оборонных новинок. Но потенциал гораздо более значительный, следовательно, есть все шансы, что мини-НАТО для Украины даст импульс стремительному развитию отечественного ВПК.

Глава государства Петр Порошенко вечером во вторник поставил подпись под указом, которым внес изменения в секретное решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами. Данное решение имеет название “О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами” и ведомством Александра Турчинова было принято 13 сентября. Тогда были внесены изменения в предыдущее решение СНБО от 28 августа 2015 г.

Содержание документа не разглашается, но в полной мере коррелирует с последними, скажем так, трендами во внешней политике Киева – работой над реинтеграцией Донбасса и укреплением оборонных связей с партнерами. Безусловно, до вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) далеко. Еще не выполнено домашнее задание по подгонке военной архитектуры под стандарты НАТО, а после будут и другие другие домашние задания. Ну и войну на Донбассе никто не отменял как препятствие для вступление в НАТО. Но указ Порошенко и решение Турчинова фактически ускоряют процесс, а точнее, усиливают его и предоставляют альтернативу. По сути, чтобы не ходить вокруг да около, то Украина теперь официально обзавелась союзниками, являющимися еще и членами НАТО.

На самом деле сотрудничество с Украиной в таком формате реализуется по уже успешно отработанным в прошлом и в настоящем шаблонам. На тот случай, если страна, нуждающаяся в защите и входящая в сферу геополитических интересов Запада, не готова пополнить семью Альянса, на выручку приходят своеобразные мини-НАТО – региональные блоки, направленные на укрепление обороны.

Есть, к примеру, такой военный союз, как ANSUZ, в который входили Австралия, Новая Зеландия и США. Создан по инициативе Вашингтона для обеспечения коллективной обороны в Тихом океане, а с 1978 г. – и в Индийском.

Более 20 лет, с 1955 по 1977 гг., действовал SEATO – Организация договора Юго-Восточной Азии, или Манильский пакт. В него входили Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Пакистан, США, Таиланд, Филиппины, Франция. Цели те же, что и у ANZUS.

В этот же период действовал другой блок, затрагивавший другой важный для Европы и США регион – Ближний и Средний Восток. В феврале 1955 г. в Багдаде был заключен военный пакт между Ираком и Турцией. Затем к нему подключились Великобритания, Пакистан и Иран. Штаты были в роли наблюдателя. Так была создана Организация Центрального Договора (Cento), действовавшая вплоть до 1979 г.

Целью Cento было блокировать продвижение Москвы на юг, что успешно удавалось до Иранской революции. Помимо геополитических задач, успех данного союза заключался в том, что в таких странах, как Пакистан и Турция, фактически с нуля была построена оборонная промышленность – танковая, авиа- и вертолетостроительная. Как писала “ДС”, Исламабад, например, смог создать военно-промышленные технопарки в Таксиле и Камре – Taxila Industries и Pakistan Aeronautical Complex. В PAC на сегодняшний день входят четыре военных авиазавода, которые производят и продают другим странам авиатехнику всех типов.

Есть сегодня и работающие аналогичные модели. Это, в частности, Североевропейское оборонное сотрудничество (Nordefco), созданное 4 ноября 2009 г., то есть уже в нынешних реалиях, поскольку двумя годами ранее Путин в Мюнхене уже обозначил будущий конфликт. В Nordefco входят Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Исландия. И очевидно, что этот оборонный союз ныне крайне актуален на фоне поступающих угроз из Кремля.

Если присмотреться к ANZUS, SEATO, Cento и Nordefco, то общая черта всех региональных блоков – участие в них одного-двух (в Nordefco – трех) стран-членов НАТО, которые служили или служат одновременно костяком и связкой всего союза непосредственно с Альянсом. Это мостик из региона в крупнейший военный блок Запада.

Вернемся к указу Порошенко. Тут будет определенно работать аналогичная схема. С той лишь разницей, что в случае с Украиной одна страна находится вне НАТО, а все остальные – его члены. Это и Канада, и Литва, и Польша, и США, и Великобритания и т. д. Но именно эти государства, к слову, наиболее заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения РФ на Запад и сохранить целостность своих кордонов. Вот и получается, что речь идет об украинской модели присоединения к НАТО без официального вступления.

Политическая перемога, в общем. И не только. Вспомним Cento и то, как его ближневосточные участники выиграли в военно-техническом плане. У Украины нет вышеуказанного технопарка, как у Пакистана, несмотря на бурное развитие и конвейер оборонных новинок. Но потенциал гораздо более значительный, следовательно, есть все шансы, что мини-НАТО для Украины даст импульс стремительному развитию отечественного ВПК.

Источник – Вдадислав Гирман, “Деловая столица”