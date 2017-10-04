На границе с Россией в Сумской области пропали украинские пограничники

ГПСУ разыскивает двоих пограничников, которые пропали на границы с Россией в Сумской области. В России сообщают о задержании “двоих нарушителей границы”.

Государственная пограничная служба Украины разыскивает двоих пограничников, которые пропали во время мониторинга границы с Российской Федерацией в Сумской области.

“Вчера два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда проводили мониторинг участка государственной границы. Около 20:00 связь с ними прервалась”, – говорится в сообщении сообщается на ГПСУ.

В настоящее время Госпогранслужба разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их место нахождения. Об инциденте проинформированы правоохранительные органы.

В то же время в российских средствах массовой информации появились сообщения о задержании ФСБ “двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда”.

“ГПСУ проверяет полученную информацию и продолжает поиски пропавших военнослужащих. Все обстоятельства устанавливаются”, – говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа в Беларуси пропал 19-летний гражданин Украины Павел Гриб. Об этом сообщил его отец – бывший пограничник, военный капеллан Игорь Гриб. По его словам, 24 августа, Павел выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из России, с которой познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Беларуси молодой человек пропал.

Как позже выяснилось, парня задержало ФСБ России. Сейчас он содержится в СИЗО Краснодара. Сообщалось, что обвиняют по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Источник – “Левый Берег”