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Новости

Siemens не уходит из России

Reuters
04 октября 2017

Немецкий концерн Siemens готов принимать участие в дальнейшей модернизации электростанций в России.

Об этом заявил глава компании в РФ Дитрих Меллер.

«Около 50% станций нуждается в модернизации, и Siemens готов к предложениям», − сказал Меллер

20 августа Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в оккупированный Крым.

Напомним, РФ направляла в оккупированный Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию аннексированного полуострова.

26 июля, послы 28 стран − членов Евросоюза согласовали расширение антироссийских санкций из-за поставок турбин Siemens в Крым. Ранее в концерне также заявили, что замораживают сотрудничество в России в сфере энергетики.

Источник –  Reuters

Tags: Siemens, крым, россия

© Гуляй Поле

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