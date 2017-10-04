Siemens не уходит из России

Немецкий концерн Siemens готов принимать участие в дальнейшей модернизации электростанций в России.

Об этом заявил глава компании в РФ Дитрих Меллер.

«Около 50% станций нуждается в модернизации, и Siemens готов к предложениям», − сказал Меллер

20 августа Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в оккупированный Крым.

Напомним, РФ направляла в оккупированный Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию аннексированного полуострова.

26 июля, послы 28 стран − членов Евросоюза согласовали расширение антироссийских санкций из-за поставок турбин Siemens в Крым. Ранее в концерне также заявили, что замораживают сотрудничество в России в сфере энергетики.

Источник – Reuters