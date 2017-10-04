Путин пожаловался на санкции против России

По мнению Путина санкции в отношении России используются для недобросовестной конкуренции в области энергетики. Вопросы деоккупации Крыма и прекращение российской агрессии против Украины в этой связи Путин не упоминал.

Владимир Путин утверждает, что Россия призывает сообща устранять препятствия, которые мешают дальнейшему экономическому росту стран. По его мнению, это мешает развивающимся странам, которые нуждаются в гарантированном и доступном снабжении энергией.

‎«Однако вместо движения к глобальному энергетическому партнерству мы, к сожалению, часто видим другие тенденции. Так, ряд ограничений, финансовые и секторальные санкции в энергетике прямо используются некоторыми нашими партнерами, странами, для недобросовестной конкуренции, по-другому невозможно сказать. Для проталкивания собственных интересов и собственных энергоресурсов, несмотря даже на их неконкурентоспособность» , — пожаловался президент России, выступая на Российской энергетической неделе.

США в начале августа расширил ряд секторальных санкций в отношении экономики России. В частности, теперь президент Штатов может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или один миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США накладывают существенные ограничения по реализации проекта “Северный поток — 2”.

Источник – “Гуляй Поле”