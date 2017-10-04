Чемпионату мира по футболу в России под угрозой срыва

На прошедшем в Кремле совещание выяснилось, кто ставит под угрозу проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Вслед за печально знаменитым Санкт-Петербургским стадионом «Зенит–Арена», вскрылось серьезное отставание о графиков строительства «Самара–Арены».

Смена руководителей ряда российских регионов вскрывает и серьезные проблемы накопленные их предшественниками. Так назначенный исполняющим обязанность губернатора Самарской области Дмитрий Азаров столкнулся с серьезной проблемой в своем регионе.

Самара готовится принять у себя игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году. С этой целью в городе ведется строительство нового стадиона «Самара–Арена». На пошедшем, накануне в Кремле, совместном заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России и оргкомитета «Россия-2018», выяснилось катастрофическое отставание от графиков строительства самарского стадиона.

«То, что касается Самары, то, конечно, ключевой вопрос – это ликвидация отставания в сроках строительства стадиона. Единственный стадион, по которому сегодня прозвучала критика, который отстаёт от графика строительства, – это «Самара Арена». Безусловно, здесь требуются дополнительные усилия и мобилизация, чтобы нам наверстать упущенное и в оставшееся время показать результат. Результат, достойный события мирового уровня», – прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что им уже поставлена соответствующая задача правительству Самарской области, и он лично будет ежедневно подводиться итоги в каждом министерстве, которое задействовано при подготовке к чемпионату мира по футболу, о результатах.

«Ещё раз подчеркну, ежедневно!», – сказал новый самарский губернатор.

Каждый день губернатор собирается лично проверять выполнены за день работы. По его словам, это касается и ремонтных, и строительных работ. Особо он подчеркивает, что контроль будет осуществляться в различных сферах – и в здравоохранении, и в благоустройстве, и в транспортной инфраструктуре. После этого будут намечать планы на следующий день. На нынешнем этапе только такой ежедневный контроль, по мнению нового губернатора, может обеспечение ежедневную результативность и решить вопрос по отставанию от графика.

«И хочу вам сказать, что уже в пятницу мы проведём дополнительное совещание непосредственно на стадионе, куда уже приглашён мною генеральный подрядчик, будут представители контрольных, надзорных органов, будут, естественно, представители правительства Самарской области. Мы ещё раз в деталях разберём весь порядок взаимодействия, ещё раз обратим внимание, есть ли какие-то несогласованности для того, чтобы слаженной, дружной командой нам достроить стадион, нам подготовить всю инфраструктуру города и области для приёма команд и болельщиков», – сказал самарский губернатор в заключение.

Напомним, что 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, планируется провести в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые, в своей истории, должна стать страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе и на еще не построенном стадионе в Самаре.

“Гуляй Поле”