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Новости

Олифер: началось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

"Гуляй Поле"
04 октября 2017

В Минске снова обсуждают мирное урегулирование российской агрессии.

В настоящее время, в Минске проходит очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы», – написала Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.

Опубліковано Darka Olifer 4 жовтня 2017 р.

Другие подробности заседания пока не сообщаются.

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Предыдущая встреча Трехсторонней контактной прошла 20 сентября. В ходе этого заседания украинская сторона в очередной раз обозначила принципиальную позицию: решение вопросов безопасности – ключ к имплементации всех составляющих Минских соглашений. Также украинская сторона настаивает на возврате захваченных территорий, предприятий и госимущества, а также передала представителям ОРДЛО свои условия освобождения украинских заложников.

“Гуляй Поле”

Tags: ДЛНР, днр, лнр, Минск, Минские договоренности, Минские переговоры, Олифер, ОРДЛО

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