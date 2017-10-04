Олифер: началось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

В Минске снова обсуждают мирное урегулирование российской агрессии.

В настоящее время, в Минске проходит очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы», – написала Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы. Опубліковано Darka Olifer 4 жовтня 2017 р.

Другие подробности заседания пока не сообщаются.

Предыдущая встреча Трехсторонней контактной прошла 20 сентября. В ходе этого заседания украинская сторона в очередной раз обозначила принципиальную позицию: решение вопросов безопасности – ключ к имплементации всех составляющих Минских соглашений. Также украинская сторона настаивает на возврате захваченных территорий, предприятий и госимущества, а также передала представителям ОРДЛО свои условия освобождения украинских заложников.

“Гуляй Поле”