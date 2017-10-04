Алексей Венидиктов: Украину Россия потеряла навсегда

Аннексия Крыма и агрессия на Донбассе навсегда поссорила между собой Россию и Украину, сделав невозможным нормальные отношения между этими странами в будущем.

Об этом рассказал российский журналист Алексей Венедиктов.

По его мнению, война на Донбассе зашла в тупик и превратилась в длительный замороженный конфликт.

“Нет, Донбасс не удастся впихнуть в Украину, это Карабах – ровно такая же многолетняя и неразрешимая проблема. Одинаково нужная и России – чтобы пугать, – и Украине, чтобы все на нее списывать”, – считает Венедиктов.

Журналист отметил, что агрессивное поведение России по отношению к Украине разбило партнерские отношения между странами.

“Путин искренне полагает, что русские и украинцы – один народ, который искусственно поссорили американцы. Он еще не понял, что никакого одного народа не было и, главное, не будет впредь. В общем, ситуация такова: Крым мы взяли – и похоже, навсегда. Украину потеряли – и тоже, похоже, навсегда”, – резюмировал Венедиктов.

Ранее известный российский журналист Алексей Венедиктов в эфире радио “Эхо Москвы” заявил, что война на Донбассе является гражданским конфликтом, чем возмутил пользователей социальных сетей.

Источник – “Собеседник“