Как остановить репрессии в Крыму

Утром 2 октября российская ФСБ задержала в оккупированном Крыму еще четверых крымских татар. Им инкриминируют создание ячейки якобы экстремистской организации “Таблиги Джамаат”. Деятельность этой организации имеет абсолютно мирный характер. Есть и другой момент: ранее о ней в Крыму никто и не слышал. Зачем Москве задержания очередных “экстремистов”, почему на данный момент Украина не сможет остановить волну арестов, и какие кардинальные меры для этого нужны?

Российские оккупанты продолжают демонстрировать полное игнорирование любых призывов, утверждений, резолюций, которые раздаются на различных международных площадках в их адрес. Последняя жесточайшая критика содержалась в недавнем отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека под названием “Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)”. В этом отчете Верховный комиссар ООН по правам человека дал очень сжатый системный обзор положения с правами человека за более чем три года оккупации Крыма.

В ответ на эту жесточайшую критику Кремль обрушился с новыми репрессиями против крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму. Как известно, состоялись обыски в различных районах Крыма, и после этих обысков были арестованы и вывезены в Управление ФСБ России по Крыму главы семей Ренат Сулейманов, Талят Абдурахманов, Арсен Кубединов и Сейран Мустафаев.

Но примечательна чрезмерная синхронность в действиях российских силовиков и российских пропагандистских ресурсов. Информационное агентство “РИА Новости”, не дожидаясь результатов обысков, уже ранним утром разместило публикацию под названием “ФСБ разоблачила в Крыму экстремистов “Таблиги Джамаат”. Это название одной из мусульманских организаций – кстати, чрезвычайно мирной, толерантной и абсолютно спокойно воспринимаемой во всем мире. Она была создана еще где-то в 20-х годах прошлого века в Индии. И вот эта синхронность в действиях российских силовиков и пропагандистских ресурсов говорит о том, что это – новая череда провокаций, совершаемых российскими оккупантами.

Использование названия “Таблиги Джамаат” – организации, которая ранее вообще не звучала и не известна Крыму – свидетельствует о том, что все предыдущие усилия оккупантов, в частности с мотивацией о принадлежности крымских мусульман к организации “Хизб ут-Тахрир”, не увенчались успехом. Допускаю, что название “Таблиги Джамаат” прозвучало еще и потому, что управление ФСБ России по оккупированному Крыму возглавляет Виктор Палагин, известный своими кровавыми походами против мусульман в Башкортостане и Республике Марий Эл. Именно он там боролся с “Таблиги Джамаат”. Сейчас он, видимо, вспомнил эту организацию и решил притянуть ее за уши в Крым…

Россия продолжает свою тактику попыток убедить международное сообщество, что она, Россия, борется с экстремистами, а не с крымскими татарами. Сейчас, как сообщают адвокаты, из четырех задержанных выбивают показания. Это обычная тактика фээсбешников в Крыму по отношению ко всем, кого они арестовывают: задерживают по наиболее жестким, но сфальсифицированным статьям и потом предлагают сознаться по более мягким статьям.

Эта тактика направлена, конечно, не только на внешний мир – хотя он, как мне представляется, выступает основным – но и на внутреннюю аудиторию: надо же убеждать все время, что они постоянно борются с угрозами, вызовами, без чего российское общество постигли бы какие-то катастрофы… Другой тактики у них нет – иначе надо признавать, что на самом деле они просто тупо вытесняют коренной народ Крыма, крымских татар, за пределы полуострова. Все, что сейчас совершается, направлено на то, чтобы заставлять крымских татар покидать Крым.

Если честно говорить, украинское государство не сможет никак ни остановить репрессии, ни даже их минимизировать. Как раз в этой ситуации мы не можем упрекать власть, поскольку и международное сообщество, наши партнеры, не в состоянии заставить Россию считаться с нормами международного права. Для этого нужно ужесточать санкции, наращивать ограничения возможностей России в различных сферах, особенно в энергетике, объявлять эмбарго на российские энергоносители хотя бы на один год – то есть прибегать к кардинальным мерам. Пока это не удается в силу разобщенности западных политиков за счет очень мощного российского лобби. Но это и есть основная задача Украины – и дальше продолжать убеждать мир в том, что главные вызовы и опасности со стороны России касаются не только и уже не столько Украины, что они нависли над практически всем цивилизованным миром.

Источник – Рефат Чубаров, “Апостроф”